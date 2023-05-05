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Думав, що в тилу. Резніков розповів, як генерал РФ потрапив у полон через страх окупантів

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П'ятниця 05 травня 2023 22:35
Думав, що в тилу. Резніков розповів, як генерал РФ потрапив у полон через страх окупантів Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові щонайменше два дні не доповідають своєму керівництву про втрачені території, щоб їм "не прилетіло". Так під час контрнаступу ЗСУ в Харківській області восени минулого року через страх окупантів російський генерал потрапив у полон.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"Росіяни не доповідають своєму начальству, коли в них йде втрата територій і так далі. Вони до двох днів тримають доповідь на верх, щоб їм "не прилетіло", - сказав Резніков.

Міністр також розповів, як через такий страх окупантів російський генерал потрапив у полон під час контрнаступу ЗСУ у Харківській області восени минулого року.

"Тому російський генерал, який відповідає за логістику, думаючи, що він перебуває в глибокому тилу за 60 км від лінії фронту, їхав з колоною, і тут наші хлопці "добрий вечір, ми з України" зустрічають нашу колону і беруть його в полон. Він був шокований, бо не думав, що українці вже будуть в їх розумінні в глибокому тилу", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як під час перемовин між Росією та Україною, що відбулись 28 лютого 2022 року, РФ відмовилась забирати тіла своїх загиблих солдат.

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