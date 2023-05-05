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Думал, что в тылу. Резников рассказал, как генерал РФ попал в плен из-за страха оккупантов

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Пятница 05 мая 2023 22:35
Думал, что в тылу. Резников рассказал, как генерал РФ попал в плен из-за страха оккупантов Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские военные по меньшей мере два дня не докладывают своему руководству об утраченных территориях, чтобы им "не прилетело". Так во время осеннего контрнаступления ВСУ в Харьковской области из-за страха оккупантов российский генерал попал в плен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"Россияне не докладывают своему начальству, когда у них идет потеря территорий и так далее. Они до двух дней держат доклад на верх, чтобы им "не прилетело", - сказал Резников.

Министр также рассказал, как из-за такого страха оккупантов российский генерал попал в плен во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области осенью прошлого года.

"Поэтому российский генерал, отвечающий за логистику, думая, что он находится в глубоком тылу в 60 км от линии фронта, ехал с колонной, и здесь наши ребята "добрый вечер, мы из Украины" встречают нашу колонну и берут его в плен. Он был в шоке, потому что не думал, что украинцы уже будут в их понимании в глубоком тылу", - отметил Резников.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, как во время переговоров между Россией и Украиной, которые состоялись 28 февраля 2022 года, РФ отказалась забирать тела своих погибших солдат.

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