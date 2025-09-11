UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Україна має виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з РФ, - Шмигаль

Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Савченко Юлія

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, аби конкурувати з Росією у сфері безпілотників, Україна мусила б випускати щонайменше 400 тисяч дронів щомісяця. Адже це нова війна, де технології змінили саме розуміння бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню The Times.

Шмигаль підкреслив, що Росія щодня відправляє сотні дронів на українську територію, використовуючи їх для ударів по військових і цивільних, завдаючи масштабних втрат і руйнувань.

"Ця нова війна - це абсолютно інший тип війни", - сказав міністр.

Він також зазначив, що як Україна, так і Росія вже застосовують безпілотники, здатні знищувати противника без прямої участі оператора.

Шмигаль підкреслив, що у співпраці з європейськими партнерами Україна може створювати нові зразки озброєння та одразу випробовувати їх у реальних умовах війни.

Нагадаємо, протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі дронів-камікадзе великої дальності, які Україна виготовить для наших військових.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни копіюють успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Він підкреслив, що у питанні розвитку безпілотників відбувається справжня технологічна гонка

Також РБК-Україна писало, що аналіз уламків збитих "Шахедів" показує, що ворог дедалі частіше застосовує обладнання з mesh-модемами та курсовими камерами. Це відкриває можливість зробити безпілотники більш керованими та перетворити їх на FPV-дрони.

Крім того, минулого року Росія оснастила дрони-камікадзе "Шахед" супутниковим зв'язком Starlink.

Російська ФедераціяВійна в УкраїніДрони