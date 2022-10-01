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Щоб не чекати два роки. Україна пропонує США нову схему постачання HIMARS

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Субота 01 жовтня 2022 21:50
Щоб не чекати два роки. Україна пропонує США нову схему постачання HIMARS Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна хоче добитися постачання РСЗО HIMARS, що вже були у використанні американської армії. При цьому нові системи, що були призначені для України, направляться на потреби Штатів. Така процедура пропонується, аби уникнути терміну очікування нових ситем протягом двох років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію у коментарі для "Голосу Америки".

"Ми хочемо взяти HIMARS, які вже є в Сполучених Штатах, які були у використанні. Ми хочемо їх забрати, а нові нехай поступають в американську армію. Для цього ми хочемо зробити так званий swap - обмін. Це така непроста бюрократична процедура, але ми її вже "задрафтили" і хочемо, що її все ж таки прийняли, і ми їх взяли", - сказав він.

Окрім цього, Арахамія зазначив, що Україні необхідні великі дрони Gray Eagle та MQ Reaper.

На його думку, безпілотники можуть бути в Україні протягом двох-трьох тижнів після прийняття політичного рішення щодо їхнього постачання.

Нагадаємо, Україна отримає від США ще 18 HIMARS у рамках нового пакету допомоги на 1,1 млрд доларів.

При цьому США планують закуповувати HIMARS у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше. Тому процес поставки займе декілька років.

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Сполучені Штати Америки Давид Арахамія
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