Чтобы не ждать два года. Украина предлагает США новую схему поставки HIMARS

Украина хочет добиться поставок РСЗО HIMARS, которые уже были в использовании американской армии. При этом новые системы, предназначенные для Украины, направятся на нужды Штатов. Такая процедура предлагается, чтобы избежать срока ожидания новых систем в течение двух лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в комментарии для " Голоса Америки ".

"Мы хотим взять HIMARS, которые уже есть в Соединенных Штатах, которые были в использовании. Мы хотим их забрать, а новые пусть поступают в американскую армию. Для этого мы хотим сделать так называемый swap - обмен. Это такая непростая бюрократическая процедура, но мы ее уже "задрафтили" и хотим, что ее все-таки приняли, и мы их взяли", - сказал он.

Кроме того, Арахамия отметил, что Украине необходимы большие дроны Gray Eagle и MQ Reaper.

По его мнению, беспилотники могут быть в Украине в течение двух-трех недель после принятия политического решения по их поставке.

Напомним, что Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи на 1,1 млрд долларов.

При этом США планируют закупать HIMARS у производителя, а не изымать их из своих запасов, как это было раньше. Поэтому процесс поставки займет несколько лет.

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