"Займе кілька років": в Пентагоні пояснили щодо поставок 18 систем HIMARS Україні
Сполучені Штати Америки, в рамках останнього пакету допомоги Україні, планують закуповувати РСЗВ HIMARS у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Закупівля та постачання цих систем HIMARS та пов’язаних з ними боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівель", - пояснює чиновник.
Таким чином США планують мати HIMARS за контрактом й в резерві для їх подальшого постачання Україні в майбутньому.
"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони стануть у нагоді українським збройним силам у майбутньому. Це справді значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз", - додав чиновник.
Водночас Штати й надалі продовжать передавати необхідне нашим воїнам озброєння з власних запасів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. До пакета окрім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари. Видання розкривало усі подробиці наступної допомоги США.
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