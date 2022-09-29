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"Займе кілька років": в Пентагоні пояснили щодо поставок 18 систем HIMARS Україні

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Четвер 29 вересня 2022 11:37
"Займе кілька років": в Пентагоні пояснили щодо поставок 18 систем HIMARS Україні Фото: в Пентагоні пояснили щодо поставок 18 систем HIMARS Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки, в рамках останнього пакету допомоги Україні, планують закуповувати РСЗВ HIMARS у виробника, а не вилучати їх зі своїх запасів, як це було раніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Закупівля та постачання цих систем HIMARS та пов’язаних з ними боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє оголошення - це лише початок процесу закупівель", - пояснює чиновник.

Таким чином США планують мати HIMARS за контрактом й в резерві для їх подальшого постачання Україні в майбутньому.

"Якщо ми не інвестуємо сьогодні, щоб закупити HIMARS на майбутнє, їх не буде, коли вони стануть у нагоді українським збройним силам у майбутньому. Це справді значна інвестиція, і вона призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз", - додав чиновник.

Водночас Штати й надалі продовжать передавати необхідне нашим воїнам озброєння з власних запасів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 1,1 млрд доларів. До пакета окрім 18 нових HIMARS та систем протидії дронам, увійдуть сотні одиниць бронетехніки та радари. Видання розкривало усі подробиці наступної допомоги США.

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