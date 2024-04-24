Щоб не було дефіциту. Українцям пояснили, як правильно економити світло

Ситуація з електроенергією в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дефіцит електроенергії в Україні зберігатиметься через великі пошкодження після останніх російських ударів.

Це з великою ймовірністю може призвести до відключень і в літній період. Влітку генерації не вистачатиме, оскільки атомні блоки потрібно буде виводити в ремонт, а залишку теплової генерації для заміщення потужностей не вистачить.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже знищила майже всю теплову електрогенерацію України.

Додамо, що через значні пошкодження енергооб'єктів та зниження температури з 18 квітня в Україні застосовуються обмеження для промисловості.

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