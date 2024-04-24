RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чтобы не было дефицита. Украинцам объяснили, как правильно экономить свет

Фото: украинцам объяснили, как правильно экономить свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Этой весной украинская энергосистема уже пережила ряд массированных российских атак. Населению объяснили, как потреблять электроэнергию, чтобы не было дефицита и отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы украинцы были со светом. Однако и сами граждане могут помочь сберечь стабильную работу энергетической системы.

  • В пиковые часы (утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 22:00) одновременно не пользоваться мощными электроприборами (стиральной машиной, электроплитой, чайником, пылесосом, утюгом).
  • Пользоваться стиральной машиной и бойлером в ночное время.
  • Выключать свет в пустых помещениях.
  • Использовать энергоэффективные лампы мощностью не более 10 Вт.
  • Заряжать павербанки и аккумуляторы ночью или днем, минуя время пикового потребления.

"Экономия электроэнергии не означает полного отказа от света. Если достаточно просто выключить лишнее!", - подчеркнули в Минэнерго.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что дефицит электроэнергии в Украине будет сохраняться из-за больших повреждений после последних российских ударов.

Это с большой вероятностью может привести к отключениям и летом. Летом генерации не будет достаточно, поскольку атомные блоки нужно будет выводить в ремонт, а остатка тепловой генерации для замещения мощностей не хватит.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже уничтожила почти всю тепловую электрогенерацию Украины.

Добавим, что из-за значительных повреждений энергообъектов и снижения температуры с 18 апреля в Украине применяются ограничения для промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоЭлектроэнергия