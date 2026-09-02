Чтобы бить по флоту США: Россия помогает Ирану создать сверхзвуковые ракеты

Россия годами тайно помогает Ирану разработать сверхзвуковые крылатые ракеты – это одна из самых значительных известных передач стратегических военных технологий от Москвы в Тегеран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В чем суть секретной программы

Многолетнюю секретную программу под кодовым названием C430L привлекла некоторых из опытнейших российских ракетных специалистов для помощи Ирану в создании нового класса оружия, способного угрожать американским авианосцам и другим кораблям на Ближнем Востоке.

Расследование FT выявило программу, которая началась в 2023 году и продолжалась даже во время американо-израильской войны против Ирана - на основе утечки российской переписки, данных о поездках и анализе военных патентов.

Основная цель C430L - помочь Ирану разработать прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ramjet), который позволяет крылатой ракете лететь со скоростью в несколько раз выше скорости звука.

Почему именно такие ракеты опасны

Сверхзвуковые крылатые ракеты совмещают скорость со способностью лететь на низкой высоте, что сокращает время для обнаружения и перехвата современными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Это особенно актуально для Ирана в Персидском заливе, где США и региональные союзники используют современные наземные и морские оборонные системы. Иран уже построил и провел лётные испытания прямоточного двигателя, хотя доказательств развертывания сверхзвуковой ракеты при российской помощи пока нет.

Кто именно занимался программой

Программу организовал государственный экспортер вооружений России "Рособоронэкспорт", координировавший проект вместе с НПО машиностроения. США внесли эту компанию в санкционный список еще в 2014 году, назвав ее ведущим российским ракетным предприятием, ответственным за крылатые ракеты морского и наземного базирования, а также работу над стратегическими ядерными силами России.

По данным виток документов о путешествиях, российские чиновники по экспорту вооружений и несколько ведущих инженеров НПО машиностроения неоднократно ездили в Иран еще до официального подписания контракта с иранским Министерством обороны в ноябре 2023 года.

Среди них – Александр Дергачев, тогдашний заместитель руководителя предприятия и главный конструктор ракетных комплексов морского базирования, а также Александр Чебаков, руководитель конструкторского отдела воздушно-реактивных силовых установок, трижды посещавший Тегеран в 2023 году. По данным российских патентов, Чебаков является специалистом именно по сверхзвуковым прямоточным двигателям для крылатых ракет.

Как продвигалось сотрудничество

К 2025 году НПО машиностроения получило большой массив иранских технических материалов по прямоточному двигателю. Российские инженеры проанализировали данные одного из иранских летных испытаний и прислали Тегерану подробный перечень вопросов о работе системы - в частности о топливной системе, стабильности горения, воздухозаборнике и сопло двигателя.

В апреле 2025 года "Рособоронэкспорт" предложил отправить в Иран делегацию из около двух десятков российских специалистов для технических консультаций в рамках C430L.

Как это вписывается в более широкое сотрудничество России и Ирана

Программа - часть более тесного стратегического военного сотрудничества двух стран. Ранее Тегеран снабжал Москву ударными дронами "Шахед" и помог наладить их производство непосредственно в России.

Украинские и западные чиновники также обвиняли Россию в оказании Ирану помощи на поле боя во время его войны с США и Израилем - включая спутниковые снимки, поддержку дронов и компоненты вооружений.

Что говорят в Кремле

Кремль, "Рособоронэкспорт" и НПО машиностроения не ответили на запросы FT. Президент России Владимир Путин во вторник заявил своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану, что Москва "старается оказать необходимую помощь в этот сложный период" войны из США, "снабжая нужными товарами", не уточнив деталей.

Продолжается ли программа сейчас

По данным переписки, C430L продолжалась и в 2026 году, уже после начала американо-израильской войны против Ирана - Россия готовила технические отчеты для Тегерана, а стороны обсуждали следующий этап программы.

Письмо "Рособоронэкспорта" от июня 2026 года свидетельствует, что стороны все еще согласовывали детали следующего этапа, хотя непонятно, начался ли он.