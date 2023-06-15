Що не зрозуміло? Подоляк різко відреагував на скиглення Росії щодо переговорів

Росія продовжує скиглити

Під час брифінгу на полях Петербурзького міжнародного економічного форуму представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про відмову України вести переговори з країною-терористом й блокування діалогу на законодавчому рівні.

"Київський режим" (Україна, - ред.) на "догоду" Заходу наполегливо і принципово відкидає будь-які можливості для переговорів (з країною-терористом Росією, - ред.)", - сказала вона.

Реакція Подоляка

"Досить ниття про фіктивні переговори/переговори в російському стилі (нам - усе, вам - смерті та втрати). Забралися з території чужої держави, завчили, що таке суверенітет, підготували своїх воєнних злочинців до міжнародних юридичних екзекуцій, відклали гроші майбутніх поколінь на виплати репарацій". Що не зрозуміло у базовій переговорній формулі миру?", - написав Подоляк.

Позиція України щодо переговорів з Росією

Минулого року президент України Володимир Зеленський, прийняв рішення, що було схвалене Радою національної безпеки та оборони, яке забороняє будь-які переговори з російським диктатором, Володимиром Путіним.

Секретар РНБО, Олексій Данілов, підкреслював, що двері для діалогу з Росією в даний час зачинені. Він нагадав про прості умови, які Україна ставить для завершення конфлікту: повернення до меж 1991 року, відповідальність Путіна та його союзників, компенсація збитків і гарантії безпеки для нашої країни.