Что непонятно? Подоляк резко отреагировал на нытье России по переговорам

Российской Федерации следует прекратить скулить из-за фиктивных переговоров и придерживаться базовой переговорной формулы мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
В ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об отказе Украины вести переговоры со страной-террористом и блокировании диалога на законодательном уровне.
"Киевский режим" (Украина, - ред.) в "угоду" Западу упорно и принципиально отвергает любые возможности для переговоров (со страной-террористом Россией, - ред.)", - сказала она.
"Хватит нытья о фиктивных переговорах/переговорах в российском стиле (нам - все, вам - смерти и потери). Убрались с территории чужого государства, заучили, что такое суверенитет, подготовили своих военных преступников к международным юридическим экзекуциям, отложили деньги будущих поколений на выплаты репараций". Что не понятно в базовой переговорной формуле мира?", - написал Подоляк.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский принял решение, одобренное Советом национальной безопасности и обороны, которое запрещает какие-либо переговоры с российским диктатором, Владимиром Путиным.
Секретарь СНБО, Алексей Данилов, подчеркивал, что двери для диалога с Россией в настоящее время закрыты. Он напомнил о простых условиях, которые Украина ставит для завершения конфликта: возвращение к границам 1991 года, ответственность Путина и его союзников, компенсация ущерба и гарантии безопасности для нашей страны.
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