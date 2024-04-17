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Що знаходилося на аеродромі в Джанкої: аналітики оприлюднили фото

Середа 17 квітня 2024 16:39
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Що знаходилося на аеродромі в Джанкої: аналітики оприлюднили фото Фото: аналітики оприлюднили знімки аеродрому у Джанкої (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

OSINT-аналітики опублікували супутникові фото аеродрому в Джанкої в тимчасово окупованому Росією Криму. Знімки зроблені у березені 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MT_Anderson.

За OSINT-аналітиків на аеродромі були: 4 літаки Су-25, 10 вертольотів Мі-28, а також 2 Ка-52.

На знімках, датованих березнем цього року, також видно майданчик із С-400, проте аналітики повідомили, що його перемістили.

Вибухи в Джанкої

У середу, 17 квітня, у тимчасово окупованому Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи і виникла пожежа.

Додамо, у квітні партизани в Джанкої знайшли військовий склад РФ на півострові. Також партизани зафіксували перекидання важкої техніки РФ з Азовського у бік Джанкоя.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, окрім Джанкоя у Ккриму налічується ще 15 аеродромів. Проте у Повітряних силах ЗСУ говорили, що для авіації окупанти використовують щонайменше п'ять кримських аеродромів.

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Крим Джанкой Вибухи
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