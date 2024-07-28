Що зміниться з 1 серпня в Україні: допомога ВПО, соцвиплати, нові дати свят

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Кому з ВПО продовжать допомогу

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) отримуватимуть виплати від держави наступного місяця без змін. Мова йде про громадян з-поміж ВПО, яким була автоматично продовжена допомога з 1 березня 2024, або які зверталися за її призначенням після цієї дати.

Серпень стане останнім місяцем піврічного періоду, на який Кабмін продовжував виплати.

Проте в уряді запевняють, що ВПО отримуватимуть кошти й після завершення цього терміну. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що відповідне рішення вже прийнято. До того ж отримувачів може стати більше.

"Було прийнято рішення на урядовому рівні, що виплати ВПО будуть продовжені тим категоріям, які їх зараз отримують. Йдеться про 1,5 млн осіб. Також ми звернулися до Міністерства соціальної політики з проханням розширити коло отримувачів цієї допомоги. Наразі очікуємо від них відповідь", – наголосила Верещук.

Фото: виплати ВПО продовжать ще на пів року (Getty Images)

Варто нагадати, що з 1-го березня 2024 Кабмін запровадив нові правила: для ВПО, які отримували допомогу у розмірі 2-3 тис. грн протягом 2022-2023 років, її було продовжено ще на 6 місяців (до 1 вересня 2024), але лише за певних умов.

Виплати автоматично перепризначили пенсіонерам з невеликою пенсією, особам з інвалідністю, дітям-сиротам. За заявою допомогу продовжили людям, які не можуть працювати, доглядають дітей, важко хворих, осіб з інвалідністю, не мають доходів або мають низькі доходи.

Додаткова виплата пенсіонерам, УБД та ветеранам

24 серпня в Україні відзначається День Незалежності, і з нагоди цього свята окремі категорії громадян отримають виплату від держави від 450 до 3100 грн.

Зокрема, це ветерани російсько-української війни та Революції Гідності, учасники бойових дій (УБД), члени сімей загиблих, пенсіонери з інвалідністю тощо.

Раніше таку виплату перераховували до 9 травня, проте від минулого року Кабмін переніс терміни на серпень.

Пенсіонерам із зазначених вище категорій допомога буде нарахована автоматично як надбавка до щомісячної пенсії. Іншим особам потрібно подати відповідну заяву в Пенсійний фонд України (зробити це можна онлайн через портал електронних послуг ПФУ або особисто в установах ПФУ) до 1 серпня або до 1 жовтня 2024.

Докладніше про те, хто має право на виплати та які суми передбачені для кожної категорії отримувачів, можна дізнатися в окремому матеріалі.

Чи почнеться навчальний рік у серпні

Нещодавно у низці регіонів місцеві органи влади повідомили про плани розпочати навчальний рік 2024-2025 у школах раніше. Зокрема, у Чернівцях, Івано-Франківську, Львові припустили можливість старту освітнього процесу в середині серпня через складну ситуацію в енергетиці.

Проте 23 липня Кабмін оприлюднив постанову, якою затверджено початок навчального року 2 вересня 2024 і його завершення 30 червня 2025.

При цьому Міносвіти та науки (МОН) зазначає, що в межах затвердженої урядом тривалості навчального року педагогічна рада кожного закладу загальної середньої освіти може самостійно визначати структуру й тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу, але канікули мають бути не менше 30 днів.

Після виходу постанови уряду мер Львова Андрій Садовий заявив, що навчання у школах міста почнеться 2 вересня. У Чернівецькій ОВА також повідомили, що перший дзвоник у школах області пролунає 2 вересня. Вже відомо, що навчальний рік стартує традиційно на початку вересня у школах Хмельницького, Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного, Луцька, Полтави, Кропивницького.

Втім заклади вищої освіти, коледжі та училища можуть почати освітній процес наступного місяця. МОН рекомендувало зазначеним закладам розпочати 2024/2025 навчальний рік у першій половині серпня, враховуючи енергетичну ситуацію в країні. Це стосується освітніх програм усіх рівнів і всіх здобувачів, крім студентів перших курсів.

Фото: у студентів окремих вишів навчальний рік почнеться в серпні (Getty Images)

До прикладу, у Чернівецькому національному університеті ім. Федьковича навчальний рік розпочнуть 12 серпня, у Чернівецькому торговельно-економічному інституті – 26 серпня. Також навчання студентів у серпні стартує в 4-х з 11 вищих закладів Кіровоградщини.

Поїздів із "жіночими купе" більшає

З 1 серпня ще у чотирьох поїздах в Україні з'являться жіночі купе. "Укрзалізниця" додає жіночі купе на таких рейсах далекого сполучення:

⁠№ 1/2 Харків – Івано-Франківськ.

№ 5/6 Запоріжжя – Ясіня;

№ 43/44 Черкаси – Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ – Рахів.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди доступні у продажу з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Таким чином, з 1 серпня в Україні налічуватиметься вже 12 поїздів з жіночими купе.

З обігу вилучають популярну банкноту

Національний банк України (НБУ) від 1 серпня 2024 почне вилучати з обігу банкноти старого зразка номіналом 500 гривень (випуск 2003-2007 років). Поступово такі купюри будуть замінені на сучасні (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Як наголошують у НБУ, громадяни без обмежень зможуть продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, їх не потрібно спеціально обмінювати.

Фото: банкноти 500 грн старого зразка вилучатимуть з обігу (bank.gov.ua)

Вилучення з обігу передбачає, що банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Свята у серпні. Чи будуть вихідні та коли Спас за новим календарем

Через повномасштабне вторгення РФ в Україну Верховна рада вчергове продовжила дію воєнного стану (щонайменше до 9 листопада 2024). Це означає, що додаткові вихідні з нагоди свят на цей період скасовуються.

День Незалежності 2024 все ж буде вихідним, але лише тому, що 24 серпня припадає на суботу. В мирний час неробочим днем мав би стати й понеділок, 26 серпня, однак цьогоріч правило КЗпП про перенесення вихідного не працюватиме.

Інші важливі державні свята серпня:

23 серпня – День державного прапора;

29 серпня – День пам'яті захисників України.

Наступного місяця також відзначається кілька релігійних свят – вперше в нові дати, адже ПЦУ перейшла на новоюліанський календар (з вересня 2023):

перенесення Чесного Хреста; мучеників Макавейських; Маковія ( медовий Спас ) – 1 серпня (раніше 14 серпня);

Преображення Господнє ( яблучний Спас ) – 6 серпня (раніше 19 серпня);

Успіння Пресвятої Богородиці – 15 серпня (раніше 28 серпня);

Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа ( горіховий Спас ) – 16 серпня (раніше 29 серпня);

Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя – 29 серпня (раніше 11 вересня).

Успенський піст у 2024 році триватиме з 1-го по 14 серпня. За старим календарем постилися 14-27 серпня.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Урядового порталу, ПФУ, МОН, Мінсоцполітики та НБУ, інформація сайту "Укрзалізниці", регіональні портали "Суспільне новини", публікація "Укрінформ" із заявою Ірини Верещук, календар ПЦУ.