Что изменится с 1 августа в Украине: помощь ВПЛ, соцвыплаты, новые даты праздников

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Кому из ВПЛ продлят помощь

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) будут получать выплаты от государства в следующем месяце без изменений. Речь идет о гражданах среди ВПЛ, которым была автоматически продлена помощь с 1 марта 2024, или обращавшихся за ее назначением после этой даты.

Август станет последним месяцем полугодового периода, на который Кабмин продолжал выплаты.

Однако в правительстве уверяют, что ВПЛ будут получать средства и по истечении этого срока. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что решение уже принято. К тому же получателей может стать больше.

"Было принято решение на правительственном уровне, что выплаты ВПЛ будут продолжены тем категориям, которые их сейчас получают. Речь идет о 1,5 млн человек. Также мы обратились в Министерство социальной политики с просьбой расширить круг получателей этой помощи. Сейчас ожидаем от них ответа", – подчеркнула Верещук.

Фото: выплаты ВПЛ продлят еще на полгода (Getty Images)

Стоит напомнить, что с 1-го марта 2024 Кабмин ввел новые правила: для ВПЛ, которые получали помощь в размере 2-3 тыс. грн в течение 2022-2023 годов, она была продлена еще на 6 месяцев (до 1 сентября 2024 года), но только при определенных условиях.

Выплаты автоматически переназначили пенсионерам с небольшой пенсией, лицам с инвалидностью, детям-сиротам. По заявлению помощь продолжили людям, которые не могут работать, ухаживают за детьми, тяжело больными, лицами с инвалидностью, не имеют доходов или имеют низкие доходы.

Дополнительная выплата пенсионерам, УБД и ветеранам

24 августа в Украине отмечается День Независимости, и по случаю праздника отдельные категории граждан получат выплату от государства от 450 до 3100 грн.

В частности, это ветераны российско-украинской войны и Революции Достоинства, участники боевых действий (УБД), члены семей погибших, пенсионеры с инвалидностью.

Ранее такую ​​выплату перечисляли к 9 мая, однако с прошлого года Кабмин перенес сроки на август.

Пенсионерам из указанных выше категорий помощь будет начислена автоматически в качестве надбавки к ежемесячной пенсии. Другим лицам нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины (сделать это можно онлайн через портал электронных услуг ПФУ или лично в учреждениях ПФУ) до 1 августа или до 1 октября 2024.

Более подробно о том, кто имеет право на выплаты и какие суммы предусмотрены для каждой категории получателей, можно узнать в отдельном материале.

Начнется ли учебный год в августе

Недавно в ряде регионов местные органы власти сообщили о планах начать учебный год 2024-2025 в школах раньше. В частности, в Черновцах, Ивано-Франковске, Львове допустили возможность старта образовательного процесса в середине августа из-за сложной ситуации в энергетике.

Однако 23 июля Кабмин обнародовал постановление, которым утверждено начало учебного года 2 сентября 2024 и его завершение 30 июня 2025.

При этом Минобразования и науки (МОН) отмечает, что в пределах утвержденной правительством продолжительности учебного года педагогический совет каждого учреждения общего среднего образования может самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года, недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса, но каникулы должны быть не менее 30 дней.

После выхода постановления правительства мэр Львова Андрей Садовый заявил, что обучение в школах города начнется 2 сентября. В Черновицкой ОВА также сообщили, что первый звонок в школах области прозвучит 2 сентября. Уже известно, что учебный год стартует традиционно в начале сентября в школах Хмельницкого, Одессы, Черкасс, Житомира, Винницы, Ровно, Луцка, Полтавы, Кропивницкого.

Впрочем, учреждения высшего образования, колледжи и училища могут начать образовательный процесс в следующем месяце. МОН рекомендовало указанным заведениям начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа, учитывая энергетическую ситуацию в стране. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей кроме студентов первых курсов.

Фото: у студентов отдельных вузов год начнется в августе (Getty Images)

К примеру, в Черновицком национальном университете им. Федьковича учебный год начнут 12 августа, в Черновицком торгово-экономическом институте – 26 августа. Также обучение студентов в августе стартует в 4-х из 11 высших заведений Кировоградщины.

Поездов с "женскими купе" становится больше

С 1 августа еще в четырех поездах на Украине появятся женские купе. "Укрзализныця" добавляет женские купе на таких рейсах дальнего сообщения:

⁠№ 1/2 Харьков – Ивано-Франковск.

№ 5/6 Запорожье – Ясиня;

№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев – Рахов.

Билеты в женские купе на указанные поезда доступны в продаже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Таким образом, с 1 августа в Украине будет уже 12 поездов с женскими купе.

Из обращения изымают популярную банкноту

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 августа 2024 начнет изымать из обращения банкноты старого образца номиналом 500 гривен (выпуск 2003-2007 годов). Постепенно такие купюры будут заменены современными (образца 2014 года и последующих лет выпуска).

Как отмечают в НБУ, граждане без ограничений смогут продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, их не нужно специально обменивать.

Фото: банкноты 500 грн старого образца будут изыматься из обращения (bank.gov.ua)

Изъятие из обращения предполагает, что банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций, а Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Праздники в августе. Будут ли выходные и когда Спас по новому календарю

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Верховная рада в очередной раз продлила действие военного положения (по меньшей мере до 9 ноября 2024). Это означает, что дополнительные выходные по случаю праздников в этот период отменяются.

День Независимости 2024 все же будет выходным, но только потому, что 24 августа приходится на субботу. В мирное время нерабочим днем ​​должен был бы стать и понедельник, 26 августа, однако в этом году правило КЗоТ о переносе выходного не будет работать.

Другие важные государственные праздники августа:

23 августа – День государственного флага;

– День государственного флага; 29 августа – День памяти защитников Украины.

В следующем месяце отмечается несколько религиозных праздников – впервые в новые даты, поскольку ПЦУ перешла на новоюлианский календарь (с сентября 2023).

перенесение Честного Креста; мучеников Маккавейских; Маковея ( медовый Спас ) – 1 августа (ранее 14 августа);

) – (ранее 14 августа); Преображение Господне ( яблочный Спас ) – 6 августа (ранее 19 августа);

) – (ранее 19 августа); Успение Пресвятой Богородицы – 15 августа (ранее 28 августа);

(ранее 28 августа); Перенос нерукотворного образа Иисуса Христа ( ореховый Спас ) – 16 августа (ранее 29 августа);

) – (ранее 29 августа); Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя – 29 августа (ранее 11 сентября).

Успенский пост в 2024 году продлится с 1 по 14 августа. По старому календарю постились 14-27 августа.

При подготовке материала использовались: публикации правительственного портала, ПФУ, МОН, Минсоцполитики и НБУ, информация сайта "Укрзализныци", региональные порталы "Суспильне новости", публикация "Укринформ" с заявлением Ирины Верещук, календарь ПЦУ.