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До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 гривень: хто має право на гроші

Україна, Середа 03 липня 2024 09:20
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До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 гривень: хто має право на гроші Фото: Виплати до Дня Незалежності становитимуть до 3,1 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У 2024 році до Дня Незалежності деякі категорії українців зможуть отримати разову допомогу від 450 до 3100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в прес-службі, заяви на разову грошової виплати подаються до 1 серпня. Якщо можливість подати заяву у зазначений термін відсутня, це можна зробити до 1 жовтня 2024 року.

Механізм виплати такий же, як був у 2023 році:

  • Пенсіонерам, які мають право на таку виплату, грошова допомога буде виплачена у серпні разом із пенсією – без додаткового звернення.
  • Ветеранам війни, які проходять службу / працюють та не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин, установ, організацій, де такі громадяни проходять службу / працюють, на підставі поданих заявок, в т.ч. через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить службу / не працює, для отримання допомоги потрібно подати до ПФУ заяву (довільної форми). Виплату буде проведено за місцем проживання осіб на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Сума допомоги

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24 серпня 2024 р. у таких розмірах:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

  • - I групи - 3100 гривень;
  • - II групи - 2900 гривень;
  • - III групи - 2700 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1000 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3100 гривень;

членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

Зазначимо, під час війни в Україні змінилося ставлення до свят, які раніше вважалися не такими важливими. Зокрема, це стосується Дня Незалежності. День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінували лише 37% населення, у 2023 році – 63%, а зараз – 64%

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