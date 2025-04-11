Что сломается в электромобиле: разрушаем мифы о сервисе и ремонте

Один из провозглашенных плюсов электромобилей, который при покупке приняли во внимание многочисленные владельцы - простота конструкции и безотказность. Насколько это будет правдой, когда электромобиль перейдет в категорию немолодых машин?

Относительно надежности и долговечности электромобилей у владельцев всегда были особые надежды. Ведь сама по себе машина на батареях позиционируется как дешевая в содержании, да и их палкие сторонники долго раздували мифы о том, что если у машины нет бензинового (дизельного) двигателя, она не будет нуждаться в сервисе в течение многих лет. Журналисты РБК-Украина Авто общались с инженерами и механиками СТО, где ремонтируют батарейные машины.

В каком сервисе нуждается электромобиль

То, что внутри электромобиля меньше подвижных деталей, правда, ведь электромотор имеет меньше составляющих. Но не следует забывать, что у любого транспорта есть целый перечень других систем, которые время от времени требуют внимания. Речь идет об износе расходных деталей подвески и тормозов, замене узлов рулевого управления, мелкие поломки оборудования салона и тому подобное.

Однако как ни странно, среднестатистический электромобиль, даже самого современного поколения, не может не иметь собственных, сугубо электромобильных проблем, касающихся именно электрики и электроники. Подаем их в порядке частоты обращения клиентов на профильные СТО.

Жалобы на батарею и электронные блоки. Чаще всего причина плохой отдачи батареи, задержки с зарядкой, падение скорости машины и ее ускорения связаны с перегревом - самой батареи и сопутствующих модулей. На СТО, специализирующихся на электромобилях, знают, как восстановить нарушенную систему охлаждения или устранить проблему перегрева блоков батарей и электронных модулей.

Деградация батареи. Очень часто мелкие неполадки с тяговым аккумулятором на самом деле являются первым сигналом старения его элементов. Гораздо реже случаются отказы блоков, которые обслуживают эту батарею - например, в первую очередь речь идет о так называемой плате защиты (BMS).

Электромотор. Правда, что в нем меньше деталей, чем в бензиновом или дизельном, и неправда, что из-за этого в нем "нечему ломаться". Есть, и при этом достаточно много, ведь любой электромотор изнашивается и требует ремонта. На ходу это ощущается, например, как рывки и посторонние шумы.

Система охлаждения. У дешевых моделей этой системы нет (что тоже не очень хорошо), а там, где она есть, владелец со временем имеет полный комплект обычных автомобильных проблем: скрытые подтеки антифриза, порывы патрубков, засорение радиатора и т.д.

Кондиционер. Удивительно, что климатическая установка ломается чаще, чем некоторые другие системы электромобиля, ведь "кондишен" и печку владельцы электромобилей стараются включать как можно реже. Оригинальный здесь только компрессор с электроприводом, так что проблемы привычные: протечки хладагента из-за разгерметизации системы, поломка датчиков давления и температуры, механические и электрические неисправности в блоке управления.

Трансмиссия. Да, трансмиссия электромобиля значительно проще любой трансмиссии машины с ДВС. Но таковы законы механики: там, где есть шестерни и подшипники, они когда-то загудят, и там, где есть масло, оно когда-то потечет наружу. Между прочим, распространенная причина преждевременных проблем с редуктором привода - просрочка замены масла и слишком энергичный стиль вождения.

Электропроводка. Проводов у электромобиля очень много, причем есть и высоковольтная часть (чтобы вы понимали, 400 вольт). Провода перетираются, ломаются и "коротят", контакты в разъемах окисляются. Иногда отгнивают контакты высоковольтных проводов, иногда ломаются их выключатели. Вины владельца здесь обычно нет, по большей части причина в качестве изоляции, материалах уплотнителей штекеров и покрытии контактов - одно слово, проблемы в первую очередь возрастные.



Вкратце

Учитывая количество электромобилей, сеть СТО, где не боятся принимать их в работу, в Украине довольно развита. Тем более что многие проблемы можно действительно решать в обычных мастерских. Другое дело, когда требует внимания электрика или электроника батарейного авто - для решения таких проблем следует обращаться только на специализированные сервисы. Специфика электротехники такова, что определенные неправильные действия сервисмена могут запрограммировать в машине отложенную неисправность - которая, конечно же, проявится в неудобный момент, где-то далеко от дома, а то и вообще от цивилизации.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.