Що зіграти в липні? Топ-10 найочікуваніших ігор для ПК і консолей

Mecha Break

Сюжет розгортається в постапокаліптичному майбутньому, де людство бореться за виживання на тлі стрімкого поширення небезпечного мінералу.

З одного боку, він дав імпульс технологічному розвитку, з іншого - загрожує знищити останні придатні для життя території на планеті.

Гравцям належить приєднатися до організації S.H.A.D.O.W. і сісти за штурвал мехів нового покоління BREAK Strikers. У Mecha Break доступні п'ять класів машин: штурмовий, ближнього бою, снайперський, розвідувальний і підтримка.

PATAPON 1+2 REPLAY

PATAPON - це унікальний пригодницький екшен, де гравці за допомогою чотирьох містичних барабанів керують магічними істотами - патапонами.

Роль кожного героя в бою залежить від його класу, що дає змогу формувати збалансовану і потужну армію. Гравець виступає в ролі бога патапонів, ведучи їх в епічну подорож до заповітної землі Earthend.

Tony Hawk Pro Skater 3+4

На гравців чекає оновлений досвід з поліпшеною графікою 4K, новими і класичними скейтпарками, а також розширеними режимами Create-A-Skater і Create-A-Park з можливістю створювати і ділитися власними цілями.

У грі можна збирати команду з 8 скейтерів із різних платформ для мережевої багатокористувацької гри. Просте керування дасть змогу насолодитися як новачкам, так і досвідченим райдерам.

Оновлені парки, нові небезпечні трюки та легендарний саундтрек роблять повернення серії особливо яскравим.

Shadow Labyrinth

Shadow Labyrinth - це двомірний екшен-платформер, який переосмислює класику і розширює жанрові межі. Гравці беруть на себе роль мечника, пробудженого на загадковій планеті, позначеній слідами стародавніх воєн.

У пошуках виживання вам належить розкрити безліч таємниць, полювати на ворогів і перетворитися на альфа-хижака. Гра пропонує досліджувати міжгалактичний світ з унікальними здібностями та динамічною бойовою системою, що дає змогу створювати власний стиль боїв.

Wheel World

Wheel World - нова гра для PC, XSX і PS5, де доля Всесвіту залежить від швидкості та майстерності на велосипеді. Ви граєте за Кет - молоду велосипедистку, яка має врятувати світ від загибелі.

Усі пригоди супроводжуються оригінальним саундтреком лейбла Italians Do It Better, який додає енергії кожній гонці.

Wuchang: Fallen Feathers

Гравці беруть на себе роль Учан - майстерної войовниці-піратки з амнезією. Досліджуйте світ Шу, покращуйте зброю і відкривайте нові навички, отримуючи сили від переможених ворогів.

Боріться з гротескними монстрами, досліджуйте забуті храми та небезпечні руїни, а також ухвалюйте рішення, що впливають на розвиток сюжету та ведуть до одного з кількох варіантів фіналу.

WUCHANG: Fallen Feathers пропонує глибоку сюжетну кампанію, динамічну бойову систему й атмосферні локації.

Killing Floor 3

Дія гри розгортається у 2091 році, де людство бореться з безжальною армією мутантів під контролем мегакорпорації Horzine.

Гравцям належить стати бійцями загону Nightfall і в складі команди до шести осіб битися з хвилями розумних і швидких ворогів, використовуючи широкий арсенал - від вогнеметів і дробовиків до катан. На вас чекають десятки модифікацій, гаджетів і навичок для створення унікального стилю бою.

У грі доступні як кооперативні битви, так і одиночний режим, а різноманітні небезпечні локації пропонують активне використання оточення - веж, вентиляторів і пасток - для стримування поширення Спалаху.

No Sleep For Kaname Date - From AI: THE SOMNIUM FILES

Iris, популярна інтернет-айдол, виявилася викраденою інопланетянами та замкненою на борту загадкового НЛО. Щоб вибратися, їй потрібно пройти дивну гру на втечу.

Допомогти Iris може тільки Канаме Дате, Псінкер - головний герой, який веде розслідування, розгадує головоломки і занурюється в сни підозрюваних, щоб розкрити таємницю гри "Третє око".

Tales of The Shire

Від студії Wētā Workshop - гра, що запрошує зануритися в затишний світ гобітів у мальовничому куточку Шира. Створіть свого персонажа і допоможіть розвинути невелике селище Байтон, прикрашаючи будинок, доглядаючи за садом, рибалячи в ставках і збираючи дикі ягоди.

Готуйте домашні страви, зустрічайтеся з іншими хоббітами та будуйте дружні стосунки, насолоджуючись неспішним життям серед лісів і лугів. Досліджуйте околиці, відкривайте секрети і допомагайте Байтону отримати статус офіційного села.

Ninja Gaiden: Ragebound

Ninja Gaiden: Ragebound поєднує оригінальний сюжет і геймплей класичної серії від Tecmo (зараз KOEI TECMO GAMES) з глибиною і динамікою сучасних 3D-екшенів.

Дія починається, коли Рю Хаябуса їде в Америку виконувати волю батька. Поки він відсутній, руйнується бар'єр між світом людей і демонів, загрожуючи селу Хаябуса.

Молодий ніндзя Кенджі Мозу, учень Рю, вступає в боротьбу з демонами. Опинившись у безвихідному становищі, він використовує заборонену силу й укладає союз із Кланом Чорного Павука, щоб зупинити Повелителя демонів.

Гра зберігає дух "старої школи" з простою і водночас глибокою механікою, а деталізована графіка і брутальна естетика перетворюють кожну битву на візуальну насолоду.