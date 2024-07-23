Що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки: розмір штрафів

Залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини у занадто спекотну чи занадто холодну погоду в Україні заборонено.
Про це розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко у коментарі РБК-Україна.
Згідно з українським законодавством, залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини заборонено при температурі повітря:
За словами експерта, порушення цього припису тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5 100 грн - з конфіскацією тварини (якщо її перебування у власника становить загрозу для життя або здоров'я).
Буліменко уточнив - якщо людина побачила закриту в автомобілі тварину, слід, за можливості:
За словами юриста, розбиття вікна чужого автомобіля (навіть з метою врятування зачиненої в ньому тварини) може мати наслідком пред'явлення власником автомобіля вимоги про відшкодування завданої майнової шкоди.
"Однак, особа, до якої пред'явлена така вимога, може при розгляді справи судом наполягати на зменшенні розміру відшкодування", - уточнив він.
Для цього потрібно довести, що виникненню або збільшенню шкоди сприяла груба необережність потерпілого - яка полягала в порушенні встановлених законом правил поводження з домашніми тваринами.
Нагадаємо, раніше українців попередили про штраф за неправильний вигул собак.
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