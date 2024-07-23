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Что угрожает украинцам, оставляющим животных в машинах во время жары: размер штрафов

Если человек оставил животное в закрытой машине, его могут наказать штрафом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека в слишком жаркую или слишком холодную погоду в Украине запрещено.

Об этом рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко в комментарии РБК-Украина.

Какие штрафы угрожают безответственным владельцам животных

Согласно украинскому законодательству, оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека запрещено при температуре воздуха:

  • более 20 градусов выше нуля
  • менее 5 градусов по Цельсию

По словам эксперта, нарушение этого предписания влечет административную ответственность в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн - с конфискацией животного (если его пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья).

Что делать украинцам, если они видят закрытое в машине животное

Булименко уточнил - если человек увидел закрытое в автомобиле животное, следует, по возможности:

  • или связаться с владельцем автомобиля
  • или дождаться его прибытия (в течение разумного срока)
  • или вызвать полицию - для пресечения факта жестокого обращения с животным (правонарушения) и привлечения виновного к установленной законом ответственности

Можно ли разбивать окно чужого автомобиля, в котором находится животное

По словам юриста, разбитие окна чужого автомобиля (даже с целью спасения закрытого в нем животного) может повлечь предъявление владельцем автомобиля требования о возмещении причиненного имущественного ущерба.

"Однако лицо, к которому предъявлено такое требование, может при рассмотрении дела судом настаивать на уменьшении размера возмещения", - уточнил он.

Для этого нужно доказать, что возникновению или увеличению вреда способствовала грубая неосторожность потерпевшего - заключавшаяся в нарушении установленных законом правил обращения с домашними животными.

Напомним, ранее украинцев предупредили о штрафе за неправильный выгул собак.

Читайте также, за что в целом могут наказать владельцев животных.

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