Что угрожает украинцам, оставляющим животных в машинах во время жары: размер штрафов

Какие штрафы угрожают безответственным владельцам животных

Согласно украинскому законодательству, оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека запрещено при температуре воздуха:

более 20 градусов выше нуля

менее 5 градусов по Цельсию

По словам эксперта, нарушение этого предписания влечет административную ответственность в виде штрафа от 3 400 до 5 100 грн - с конфискацией животного (если его пребывание у владельца представляет угрозу для жизни или здоровья).

Что делать украинцам, если они видят закрытое в машине животное

Булименко уточнил - если человек увидел закрытое в автомобиле животное, следует, по возможности:

или связаться с владельцем автомобиля

или дождаться его прибытия (в течение разумного срока)

или вызвать полицию - для пресечения факта жестокого обращения с животным (правонарушения) и привлечения виновного к установленной законом ответственности

Можно ли разбивать окно чужого автомобиля, в котором находится животное

По словам юриста, разбитие окна чужого автомобиля (даже с целью спасения закрытого в нем животного) может повлечь предъявление владельцем автомобиля требования о возмещении причиненного имущественного ущерба.

"Однако лицо, к которому предъявлено такое требование, может при рассмотрении дела судом настаивать на уменьшении размера возмещения", - уточнил он.

Для этого нужно доказать, что возникновению или увеличению вреда способствовала грубая неосторожность потерпевшего - заключавшаяся в нарушении установленных законом правил обращения с домашними животными.