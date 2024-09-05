За "злив" даних про ТЦК у Telegram загрожує до 15 років в'язниці: кого і за що можуть покарати

В Україні продовжують діяти телеграм-канали, які попереджають про пересування представників ТЦК. За поширення такої інформації передбачена кримінальна відповідальність.
Що загрожує адміністраторам таких телеграм-каналів, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Дмитро Франчук.
Адміністраторам телеграм-каналів, які повідомляють про переміщення співробіників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і перешкоджають мобілізації в Україні, загрожують серйозні правові наслідки, зауважує юрист.
Дмитро Франчук пояснює, що залежно від характеру дій, їх можуть притягнути до відповідальності за декількома статтями Кримінального кодексу України:
Адвокат пояснює, що наслідки для порушників залежатимуть від кількох чинників. Зокрема:
"Крім того, за систематичне порушення законодавства в умовах воєнного стану, правоохоронні органи можуть застосовувати до адміністраторів каналів заходи з боку СБУ або інших правоохоронних структур", - звертає увагу Дмитро Франчук.
З початком мобілізації в Україні повістки військовозобов'язаним почали вручати на вулицях, у транспорті, спортзалах. На тлі цього у Telegram з'явилися канали, які повідомляли про локації, де бачили співробітників ТЦК. Чоловіки оминали ці місця і уникали вручення повісток.
Між тим, вручення повісток військовозобов'язаним в Україні під час мобілізації можна здійснювати цілодобово як за адресою проживання чи роботи, так і у громадських місцях, на блок-постах. Місця, де їх можна вручати, визначив уряд.
Нагадаємо, ми писали, чи мають ТЦК право вилучати документи і що робити в такому випадку.
Також ми повідомляли, що в Україні уточнили вимоги до повісток, їх перевірки та надсилання.
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