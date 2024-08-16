ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні уточнили вимоги до повісток, їх перевірки та надсилання

Київ, П'ятниця 16 серпня 2024 12:55
UA EN RU
В Україні уточнили вимоги до повісток, їх перевірки та надсилання Фото: в Україні уточнили вимоги до повісток (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам. Також визначено механізм їх перевірки та надсилання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Як зазначається, уряд уточнив вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, щодо присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду. З його допомогою можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету військовозобов’язаного у мобільному застосунку "Резерв+".

Кабмін визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

Уряд визначено адреси надсилання повістки резервістам або військовозобов’язаним, які уточнили свої персональні дані протягом 60 днів після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили. Президент України Володимир Зеленський підписав закони. Таким чином, вони діятимуть щонайменше до 9 листопада 2024 року.

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. За оновленим законодавством, військовозобов'язані українці повинні були оновити свої персональні дані у ТЦК, ЦНАПАах чи онлайн. Для цього запустили електронний кабінет у мобільному застосунку "Резерв+".

Також в Україні з'явилися електронній військово-облікові документи у застосунку "Резерв+". Відсканувавши спеціальний QR-код, працівники ТЦК можуть отримати необхідну інформацію про військовозобов'язаного.

Електронні документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Повістки
NEWS
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку