За "слив" данных о ТЦК в Telegram грозит до 15 лет тюрьмы: кого и за что могут наказать

В Украине продолжают действовать телеграмм-каналы, которые предупреждают о передвижении представителей ТЦК. За распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность.
Что угрожает администраторам таких телеграмм-каналов, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат Дмитрий Франчук.
Администраторам телеграмм-каналов, которые сообщают о перемещении сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и препятствуют мобилизации в Украине, угрожают серьезные правовые последствия, отмечает юрист.
Дмитрий Франчук объясняет, что в зависимости от характера действий их могут привлечь к ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
Адвокат объясняет, что последствия для нарушителей будут зависеть от нескольких факторов. В частности:
"Кроме того, за систематическое нарушение законодательства в условиях военного положения, правоохранительные органы могут применять к администраторам каналов меры со стороны СБУ или других правоохранительных структур", – обращает внимание Дмитрий Франчук.
С началом мобилизации в Украине повестки военнообязанным начали вручать на улицах, в транспорте, спортзалах. На фоне этого в Telegram появились каналы, которые сообщали о локациях, где видели сотрудников ТЦК. Мужчины обходили эти места и избегали вручения повесток.
Между тем вручение повесток военнообязанным в Украине во время мобилизации можно осуществлять круглосуточно как по адресу проживания или работы, так и в общественных местах, на блок-постах. Места, где их можно вручать, определило правительство.
Напомним, мы писали, имеют ли ТЦК право изымать документы и что делать в таком случае.
Также мы сообщали, что в Украине уточнили требования к повесткам, их проверке и отправке.
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