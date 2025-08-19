ua en ru
Що їсть Володимир Жогло після схуднення на 65 кг: гуморист розсекретив харчові звички

Вівторок 19 серпня 2025 23:28
Що їсть Володимир Жогло після схуднення на 65 кг: гуморист розсекретив харчові звички Володимир Жогло після схуднення (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Раніше український гуморист Володимир Жогло вразив шанувальників новим образом. Торік він взявся за турботу про своє здоров'я, одним з етапів якої стало схуднення і заради цього навіть вдався до операції. Зрештою він втратив 65 кілограмів. Тепер гуморист повинен дотримуватися певних обмежень у харчуванні.

Що їсть Жогло після схуднення та яких обмежень дотримується, розповідає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "lviv24" в YouTube.

Які продукти Жогло виключив зі свого раціону

В першу чергу гуморист обмежив вживання алкоголю. Він п'є дуже рідко і в дозованій формі. Крім того, Володимир постійно контролює свій стан здоров'я, відвідуючи планово лікарів.

Зокрема він більше не вживає пива. Тільки міцний алкоголь і в обмеженій кількості. Так, наприклад, 100 грамів горілки може споживати протягом трьох-чотирьох.

"Плюс цей алкоголь для мене передбачуваний, зрозумілий, і він доволі добре вивчений. Я консультувався з лікарями й вони кажуть, що краще уникати алкоголю повністю. Але якщо споживаєте, то без будь-яких домішок", - поділився він.

Після операції Жогло повністю відмовився від бобових, мучного, газованої води та майже не вживає солодкого. Він перестав їсти бургери та хот-доги, оскільки фізично не може їх доїсти та від них починається печія.

"Перестав їсти на ніч, бо немає в цьому потреби. Але загалом я собі ні в чому не відмовляю, адже раціон і так збалансований", - додав він.

Що їсть Володимир Жогло після схуднення на 65 кг: гуморист розсекретив харчові звичкиЖогло рік тому і зараз (колаж: РБК-Україна)

Що їсть Володимир Жогло після схуднення на 65 кілограмів

Гуморист віддає перевагу печеній або відвареній картоплі, рибі, кисломолочним продуктам, яєчні та невеликим збалансованим порціям.

"Зараз харчуюся здебільшого в бістро, бо мені потрібні маленькі порції - 150 грамів, а з них обов’язково має бути хоч трохи білка", - пояснив він.

Вдома дружина готує смачний зелений та традиційний червоний борщ, а також овочеві супи з броколі та руколою.


Що відомо про схуднення Володимира Жогло

Як розповів гуморист, раніше він "носив на собі ще одну людину". Його найбільша була 164 кілограми. Нині це 99 кг. І хоча зараз він почувається легше, це ще для нього недостатній результат.

"У мене є надмірна вага, навіть зараз. Але порівняти з тим, що було, я вже вийшов зі стадії 100+", - сказав він.

Торік за рекомендацією лікаря він наважився на операцію з видалення частини шлунку. Йому "прибрали" 80% шлунка і залишили 20%. Причиною стали серйозні проблеми зі здоров'ям - ризик тромбозу або ішемічної хвороби серця.

