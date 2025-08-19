Что ест Владимир Жогло после похудения на 65 кг: юморист рассекретил пищевые привычки

Ранее украинский юморист Владимир Жогло поразил поклонников новым образом . В прошлом году он взялся за заботу о своем здоровье, одним из этапов которой стало похудение и ради этого даже прибегнул к операции. В итоге он потерял 65 килограммов. Теперь юморист должен придерживаться определенных ограничений в питании.

Что ест Жогло после похудения и каких ограничений придерживается, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "lviv24" в YouTube.

Какие продукты Жогло исключил из своего рациона

В первую очередь юморист ограничил употребление алкоголя. Он пьет очень редко и в дозированной форме. Кроме того, Владимир постоянно контролирует свое состояние здоровья, посещая планово врачей.

В частности он больше не употребляет пива. Только крепкий алкоголь и в ограниченном количестве. Так, например, 100 граммов водки может потреблять в течение трех-четырех.

"Плюс этот алкоголь для меня предсказуем, понятен, и он довольно хорошо изучен. Я консультировался с врачами и они говорят, что лучше избегать алкоголя полностью. Но если потребляете, то без каких-либо примесей", - поделился он.

После операции Жогло полностью отказался от бобовых, мучного, газировки и почти не употребляет сладкого. Он перестал есть бургеры и хот-доги, поскольку физически не может их доесть и от них начинается изжога.

"Перестал есть на ночь, потому что нет в этом необходимости. Но в целом я себе ни в чем не отказываю, ведь рацион и так сбалансированный", - добавил он.

Жогло год назад и сейчас (коллаж: РБК-Украина)

Что ест Владимир Жогло после похудения на 65 килограммов

Юморист отдает предпочтение печеному или отварному картофелю, рыбе, кисломолочным продуктам, яичнице и небольшим сбалансированным порциям.

"Сейчас питаюсь в основном в бистро, потому что мне нужны маленькие порции - 150 граммов, а из них обязательно должно быть хоть немного белка", - пояснил он.

Дома жена готовит вкусный зеленый и традиционный красный борщ, а также овощные супы с брокколи и рукколой.



Что известно о похудении Владимира Жогло

Как рассказал юморист, раньше он "носил на себе еще одного человека". Его самая большая была 164 килограмма. Сейчас это 99 кг. И хотя сейчас он чувствует себя легче, это еще для него недостаточный результат.

"У меня есть избыточный вес, даже сейчас. Но по сравнению с тем, что было, я уже вышел из стадии 100+", - сказал он.

В прошлом году по рекомендации врача он решился на операцию по удалению части желудка. Ему "убрали" 80% желудка и оставили 20%. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем - риск тромбоза или ишемической болезни сердца.