Як Роббі Вільямсу вдалося схуднути на 12 кг та до чого це призвело

Роббі Вільямс у 2023 році відверто розповів про те, як схуд на понад 12 кг, заявивши, що бути "більшим" є "шокуюче катастрофічним" для його ментального здоров'я.

Як співаку вдалося схуднути та чим це закінчилося, розповідає РБК-Україна з посиланням на News.com.

Як схуд Роббі Уільямс

51- річний співак тоді повідомив виданню The Times, що скинув зайві кілограми за допомогою "чогось на зразок Оземпіку" - препарату від діабету, який став популярним методом для схуднення серед знаменитостей.

"Це як різдвяне диво... і мені це потрібно з медичної точки зору. У мене діагностували 2-й тип самоненависті", - пожартував батько чотирьох дітей.

"Для мого ментального здоров'я шокуюче катастрофічно бути більшим. Мій внутрішній голос говорить зі мною так, як Кеті Гопкінс (британська медійна особистість, відома своїми скандальними висловлюваннями) говорить про повних людей. Це шаленство", - сказав знаменитість.

Так виглядав Роббі Вільямс після схуднення (фото: Getty Images)

"Чиста ненависть до себе"

У липні 2023 року Вільямс відверто розповів про свою боротьбу з дисморфією тіла в дописі в соціальних мережах, назвавши її "грьобаною катастрофою".

Він поділився довгим повідомленням в Instagram зі своїми 2,7 мільйонами підписників про свою боротьбу з вагою після того, як фанати відреагували на його нещодавно струнку фігуру.

Роббі Уільямс (фото: Getty Images)

До відвертого допису було додано зображення мультфільму, де один персонаж каже іншому, що "це зайшло занадто далеко", на що інший відповідає: "Ах, мій бідний".

Потім британський співак відверто розповів у дописі про свою "чисту самоненависть".

Вільямс звернув увагу на свою втрату ваги, визнавши, що його поточний розмір також не робить його щасливим.

Чим обернулося схуднення?

До речі, схуднення не минулося для співака просто так.

Так, Роббі Вільямсу діагностували цингу - це рідкісне захворювання, яке розвивається через нестачу в організмі вітаміну C.

Симптоми можуть включати слабкість, кровоточивість ясен, біль у м’язах, висипи, ламкість зубів, порушення в роботі серцево-судинної системи та кишково-шлункового тракту.

"Я перестав їсти і не отримував поживних речовин, що призвело до дефіциту вітаміну C та подальшого діагнозу - цинги", - пояснив Вільямс.