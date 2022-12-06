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Що ввійде до 9-го пакету санкцій ЄС проти Росії: ЗМІ дізналися подробиці

Фото: черговий пакет санкцій ЄС проти Росії може містити суттєві обмеження (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Стали відомі деякі подробиці 9-го пакету антиросійських санкцій, які обговорює Європейська комісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише FT з посиланням на інсайдерів, обмеження стосуватимуться інвестування російського гірничодобувного сектору, експорту товарів подвійного призначення на 2,3 млрд євро, заборони мовлення чотирьох російських телеканалів та ін.

Також до 9-го пакету санкцій ЄС проти Росії, за даними видання, ввійдуть:

  • заборона на операції з трьома російськими банками;
  • санкції проти 180 фізичних та юридичних осіб із Росії;
  • заборона на співпрацю із російськими маркетинговими і дослідницькими компаніями.

Щодо детального характеру заборон на інвестиції в гірничодобувну промисловість РФ, Єврокомісія ще визначається, На думку експертів FT, ці обмеження імовірно міститимуть певні винятки, наприклад, для титану й паладію, де Росія є критично важливим постачальником. Проте пропоновані обмеження - це теж чимало, оскільки, за даними ОЕСР, на гірничодобувний сектор Росії до початку повномасштабної війни в Україні припадала чверть іноземних інвестицій.

FT зазначає, що пакет санкцій буде обговорений постійними представниками країн-членів ЄС на цьому тижні й може бути затверджений на саміті лідерів Євросоюзу 15 грудня.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз готує дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Раніше ми писали, що Україна очікує від ЄС у дев'ятому пакеті антиросійських санкцій обмеження проти банківської сфери, а також обмеження на в'їзд для росіян.

Крім того, Європейська комісія висунула пропозиції щодо видів покарань за порушення санкцій, введених країнами-членами Євросоюзу. Раніше Європейська рада додала порушення обмежувальних заходів до списку "злочинів Євросоюзу".

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Санкції проти Росії