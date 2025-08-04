На що вплинуть удари України по аеродромах у Криму та Сочі: пояснення експерта

Гетьман прокоментував, чи можуть українські атаки вплинути на плани РФ завдати нових ударів по Україні.



"На ті повітряні атаки, на яких використовують крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників або з МіГа-31 - "Кинджали" - навряд чи це вплине. А ось з тактичної авіації - Су-34, Су-35, які наносять, зокрема, удари КАБами - звісно, воно вплине", - наголосив Гетьман.

За його словами, на аеродромі в Сочі базувалася тактична авіація. При цьому щодо аеродрому в Саках є інформація, що п'ять ворожих літаків знищено або пошкоджено.

"Що був за удар? Ракетні удари. Якщо є така інформація, то, очевидно, хочеться вірити, що це наша балістика. Бо багато вже розмов про те, що в нас є власні балістичні ракети, які ми вже використовували - поки що в обмеженій кількості на лінії фронту", - вважає Гетьман.

Експерт звернув увагу, що до Криму відстань не така вже й велика, тому українська ракета цілком могла туди "дістати".

Також Гетьман не виключає, що Україна могла отримати дозвіл на використання американської зброї на далекі відстані.

"Сподіваємося, що це була наша зброя. І що ми нічого не порушуємо: жодних правил, традицій війни чи міжнародних законів. Ми маємо право атакувати військовий і військово-промисловий об'єкт на території ворога, який є агресором", - зазначив він.