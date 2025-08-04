На що вплинуть удари України по аеродромах у Криму та Сочі: пояснення експерта

Українські захисники останніми днями завдали ударів по аеродромах окупантів у Криму та Сочі. У ворога пошкоджено тактичну авіацію.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
Гетьман прокоментував, чи можуть українські атаки вплинути на плани РФ завдати нових ударів по Україні.
За його словами, на аеродромі в Сочі базувалася тактична авіація. При цьому щодо аеродрому в Саках є інформація, що п'ять ворожих літаків знищено або пошкоджено.
"Що був за удар? Ракетні удари. Якщо є така інформація, то, очевидно, хочеться вірити, що це наша балістика. Бо багато вже розмов про те, що в нас є власні балістичні ракети, які ми вже використовували - поки що в обмеженій кількості на лінії фронту", - вважає Гетьман.
Експерт звернув увагу, що до Криму відстань не така вже й велика, тому українська ракета цілком могла туди "дістати".
Також Гетьман не виключає, що Україна могла отримати дозвіл на використання американської зброї на далекі відстані.
"Сподіваємося, що це була наша зброя. І що ми нічого не порушуємо: жодних правил, традицій війни чи міжнародних законів. Ми маємо право атакувати військовий і військово-промисловий об'єкт на території ворога, який є агресором", - зазначив він.
Нагадаємо, в ніч на 4 серпня воїни зі Служби безпеки України вдарили по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.
Унаслідок атаки знищено винищувач "Су-30СМ", а також пошкоджено бомбардувальники Су-24.
Також 4 серпня стало відомо, що Сили безпілотних систем вдарили по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі".