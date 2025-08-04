На что повлияют удары Украины по аэродромам в Крыму и Сочи: объяснение эксперта

Гетьман прокомментировал, могут ли украинские атаки повлиять на планы РФ нанести новые удары по Украине.



"На те воздушные атаки, на которых используют крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков или с МиГа-31 - "Кинжалы" - вряд ли это повлияет. А вот из тактической авиации - Су-34, Су-35, которые наносят, в том числе, удары КАБами - конечно, оно повлияет", - подчеркнул Гетьман.

По его словам, на аэродроме в Сочи базировалась тактическая авиация. При этом по аэродрому в Саках есть информация, что пять вражеских самолетов уничтожено или повреждено.

"Что был за удар? Ракетные удары. Если есть такая информация, то, очевидно, хочется верить, что это наша баллистика. Ибо много уже разговоров о том, что у нас есть собственные баллистические ракеты, которые мы уже использовали - пока в ограниченном количестве на линии фронта", - считает Гетьман.

Эксперт обратил внимание, что до Крыма расстояние не такое уж и большое, поэтому украинская ракета вполне могла туда "достать".

Также Гетьман не исключает, что Украина могла получить разрешение на использование американского оружия на далекие расстояния.

"Надеемся, что это было наше оружие. И что мы ничего не нарушаем: никаких правил, традиций войны или международных законов. Мы имеем право атаковать военный и военно-промышленный объект на территории врага, являющегося агрессором", - отметил он.