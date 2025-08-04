На що вплинуть удари України по аеродромах у Криму та Сочі: пояснення експерта

Українські захисники останніми днями завдали ударів по аеродромах окупантів у Криму та Сочі. У ворога пошкоджено тактичну авіацію.

Гетьман прокоментував, чи можуть українські атаки вплинути на плани РФ завдати нових ударів по Україні.



"На ті повітряні атаки, на яких використовують крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників або з МіГа-31 - "Кинджали" - навряд чи це вплине. А ось з тактичної авіації - Су-34, Су-35, які наносять, зокрема, удари КАБами - звісно, воно вплине", - наголосив Гетьман.

За його словами, на аеродромі в Сочі базувалася тактична авіація. При цьому щодо аеродрому в Саках є інформація, що п'ять ворожих літаків знищено або пошкоджено.

"Що був за удар? Ракетні удари. Якщо є така інформація, то, очевидно, хочеться вірити, що це наша балістика. Бо багато вже розмов про те, що в нас є власні балістичні ракети, які ми вже використовували - поки що в обмеженій кількості на лінії фронту", - вважає Гетьман.

Експерт звернув увагу, що до Криму відстань не така вже й велика, тому українська ракета цілком могла туди "дістати".

Також Гетьман не виключає, що Україна могла отримати дозвіл на використання американської зброї на далекі відстані.

"Сподіваємося, що це була наша зброя. І що ми нічого не порушуємо: жодних правил, традицій війни чи міжнародних законів. Ми маємо право атакувати військовий і військово-промисловий об'єкт на території ворога, який є агресором", - зазначив він.