На що вплинуть удари України по аеродромах у Криму та Сочі: пояснення експерта
Українські захисники останніми днями завдали ударів по аеродромах окупантів у Криму та Сочі. У ворога пошкоджено тактичну авіацію.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.
Гетьман прокоментував, чи можуть українські атаки вплинути на плани РФ завдати нових ударів по Україні.
"На ті повітряні атаки, на яких використовують крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників або з МіГа-31 - "Кинджали" - навряд чи це вплине. А ось з тактичної авіації - Су-34, Су-35, які наносять, зокрема, удари КАБами - звісно, воно вплине", - наголосив Гетьман.
За його словами, на аеродромі в Сочі базувалася тактична авіація. При цьому щодо аеродрому в Саках є інформація, що п'ять ворожих літаків знищено або пошкоджено.
"Що був за удар? Ракетні удари. Якщо є така інформація, то, очевидно, хочеться вірити, що це наша балістика. Бо багато вже розмов про те, що в нас є власні балістичні ракети, які ми вже використовували - поки що в обмеженій кількості на лінії фронту", - вважає Гетьман.
Експерт звернув увагу, що до Криму відстань не така вже й велика, тому українська ракета цілком могла туди "дістати".
Також Гетьман не виключає, що Україна могла отримати дозвіл на використання американської зброї на далекі відстані.
"Сподіваємося, що це була наша зброя. І що ми нічого не порушуємо: жодних правил, традицій війни чи міжнародних законів. Ми маємо право атакувати військовий і військово-промисловий об'єкт на території ворога, який є агресором", - зазначив він.
Удари українських воїнів
Нагадаємо, в ніч на 4 серпня воїни зі Служби безпеки України вдарили по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.
Унаслідок атаки знищено винищувач "Су-30СМ", а також пошкоджено бомбардувальники Су-24.
Також 4 серпня стало відомо, що Сили безпілотних систем вдарили по паливно-заправному комплексу аеропорту "Сочі".