UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Що відомо про "Герань-5": відповідь Повітряних сил

Фото: Юрій Ігнат (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Кава

Повітряні сили ЗСУ фіксують у небі над Україною швидкісні безпілотники, які за своїми параметрами можуть бути реактивними. Водночас офіційного підтвердження застосування РФ БПЛА типу "Герань-5" під час атак поки що немає.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Що відомо про "Герань-5"

Останнім часом у соцмережах та пабліках з’являється різна інформація про можливе застосування Росією нового реактивного дрона "Герань-5". Однак, як зазначають у Повітряних силах, військові оперують насамперед параметрами повітряних цілей, а не їхніми умовними назвами.

За словами Ігната, детальне вивчення збитих або подавлених дронів здійснюють спеціалізовані установи при Генштабі та Київський інститут судових експертиз.

Чим реактивні дрони відрізняються від звичайних

У Повітряних силах аналізують характер польоту цілей - швидкість, маневреність, зміну параметрів руху та потенційний радіус ураження. Саме ці показники дозволяють оцінити рівень загрози.

Ігнат наголошує, що реактивні дрони значно складніше знищувати:

  • вони мають вищу швидкість польоту;
  • мобільні вогневі групи з кулеметами проти них малоефективні;
  • можливе застосування ПЗРК, але з обмеженою ефективністю;
  • дрони-перехоплювачі не здатні наздогнати такі цілі.

Чим їх можуть перехоплювати

Для протидії швидкісним БПЛА наразі використовуються інші засоби. Зокрема, за словами Ігната, перехоплення таких цілей можуть здійснювати:

  • наземні системи ППО;
  • винищувачі F-16;
  • літаки Mirage 2000.

Чи фіксували “Герань-5” під час атак

Водночас у Повітряних силах наголошують: офіційно підтвердити застосування саме БПЛА типу "Герань-5" наразі неможливо.

"Ми фіксуємо швидкісні БПЛА. Імовірно, що це реактивні дрони. Далі дивимося вже за результатами бойової роботи", - зазначив Ігнат.

Раніше ми писали, що у розвідці розкрили характеристики нового російського безпілотника - ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном. Він може летіти зі швидкістю до 600 км/год.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронівВійна в УкраїніПовітряні сили України