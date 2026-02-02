Что известно о "Герань-5": ответ Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ фиксируют в небе над Украиной скоростные беспилотники, которые по своим параметрам могут быть реактивными. В то же время официального подтверждения применения РФ БПЛА типа "Герань-5" во время атак пока нет.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
В последнее время в соцсетях и пабликах появляется различная информация о возможном применении Россией нового реактивного дрона "Герань-5". Однако, как отмечают в Воздушных силах, военные оперируют прежде всего параметрами воздушных целей, а не их условными названиями.
По словам Игната, детальное изучение сбитых или подавленных дронов осуществляют специализированные учреждения при Генштабе и Киевский институт судебных экспертиз.
В Воздушных силах анализируют характер полета целей - скорость, маневренность, изменение параметров движения и потенциальный радиус поражения. Именно эти показатели позволяют оценить уровень угрозы.
Игнат отмечает, что реактивные дроны значительно сложнее уничтожать:
Для противодействия скоростным БПЛА сейчас используются другие средства. В частности, по словам Игната, перехват таких целей могут осуществлять:
В то же время в Воздушных силах отмечают: официально подтвердить применение именно БПЛА типа "Герань-5" пока невозможно.
"Мы фиксируем скоростные БПЛА. Вероятно, что это реактивные дроны. Далее смотрим уже по результатам боевой работы", - отметил Игнат.
Ранее мы писали, что в разведке раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем. Он может лететь со скоростью до 600 км/ч.