Что известно о "Герань-5": ответ Воздушных сил

Что известно о "Герань-5"

В последнее время в соцсетях и пабликах появляется различная информация о возможном применении Россией нового реактивного дрона "Герань-5". Однако, как отмечают в Воздушных силах, военные оперируют прежде всего параметрами воздушных целей, а не их условными названиями.

По словам Игната, детальное изучение сбитых или подавленных дронов осуществляют специализированные учреждения при Генштабе и Киевский институт судебных экспертиз.

Чем реактивные дроны отличаются от обычных

В Воздушных силах анализируют характер полета целей - скорость, маневренность, изменение параметров движения и потенциальный радиус поражения. Именно эти показатели позволяют оценить уровень угрозы.

Игнат отмечает, что реактивные дроны значительно сложнее уничтожать:

они имеют более высокую скорость полета;

мобильные огневые группы с пулеметами против них малоэффективны;

возможно применение ПЗРК, но с ограниченной эффективностью;

дроны-перехватчики не способны догнать такие цели.

Чем их могут перехватывать

Для противодействия скоростным БПЛА сейчас используются другие средства. В частности, по словам Игната, перехват таких целей могут осуществлять:

наземные системы ПВО;

истребители F-16;

самолеты Mirage 2000.

Фиксировали ли "Герань-5" во время атак

В то же время в Воздушных силах отмечают: официально подтвердить применение именно БПЛА типа "Герань-5" пока невозможно.

"Мы фиксируем скоростные БПЛА. Вероятно, что это реактивные дроны. Далее смотрим уже по результатам боевой работы", - отметил Игнат.