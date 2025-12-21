ua en ru
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

Неділя 21 грудня 2025 08:30
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 20 грудня, на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Російські війська атакують на 12 напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, скинувши при цьому 166 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3609 обстрілів, з них 94 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2833 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Ізюм Харківської області; Дубовики Дніпропетровської області; Преображенка Запорізької області; Снігурівка Миколаївської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять бойових зіткнень. Крім того, ворог здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районах населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка та у бік Ізбицького й Григорівки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районі Степової Новоселівки та у бік Нової Кругляківки й Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили 12 штурмів окупаційних військ поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки та у бік Закітного.

На Краматорському напрямку противник тричі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка та Ступочки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 72 бойових зіткнення у районах населених пунктів Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку агресор 17 разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Варварівки, Зеленого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника у районі Щербаків та у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять безрезультатних спроб наблизитись до позицій українських підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 196 740 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 130 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 11 артилерійських систем, 116 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 68 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки російських окупантів.

Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
