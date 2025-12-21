Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 20 декабря, на фронте произошло 235 боевых столкновений. Российские войска атакуют на 12 направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, сбросив при этом 166 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 3609 обстрелов, из них 94 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2833 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Изюм Харьковской области; Дубовики Днепропетровской области; Преображенка Запорожской области; Снигиревка Николаевской области.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Кроме того, враг совершил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилепка и в сторону Избицкого и Григорьевки.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки и в сторону Новой Кругляковки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 штурмов оккупационных войск вблизи Дроновки, Северска, Выемки и в сторону Закитного.

На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка и Ступочки.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении произошло 72 боевых столкновения в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении Силы обороны остановили 19 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербово, Степное, Вишневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении агрессор 17 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три атаки противника в районе Щербаков и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении враг совершил пять безрезультатных попыток приблизиться к позициям украинских подразделений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.