Головна » Новини » Війна в Україні

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

П'ятниця 05 грудня 2025 08:23
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 4 грудня, на фронті зафіксовано 167 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують активно штурмувати на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 173 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 6 664 обстріли, зокрема 153 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4 480 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Шалигіне Сумської області; Тернувате, Гуляйполе, Староукраїнка, Степногірськ, Григорівка, Веселянка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи противника.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник завдав двох авіаційних ударів, загалом скинув п’ять керованих авіабомб, та здійснив 175 обстрілів, зокрема п’ять - із реактивних систем залпового вогню.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника в районах Ізбицького, Приліпки та Синельникового.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Дробишеве, Зарічне та Олександрівка.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Федорівки та Сіверська.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Краматорському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Миколайпілля, Торського та у напрямку Берестка і Софіївки.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах Шахового, Нового Шахового, Червоного Лиману, Мирнограда, Вільного, Новоекономічного, Дорожнього, Шевченка, Родинського, Новопавлівки, Покровська, Світлого, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного.
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах Зеленого Гаю, Ялти, Олександрограда, Соснівки, Степового, Вербового, Привільного, Вишневого, Павлівки, Красногірського та Рибного.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян у районах Затишшя, Гуляйполя та у бік Прилук.
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну спробу прорвати оборону наших захисників у районі Приморського.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб оновив карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 178 610 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1 240 осіб.

Також українські воїни знешкодили бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак, 424 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 94 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
