ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

Пятница 05 декабря 2025 08:23
UA EN RU
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 4 декабря, на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 6 664 обстрела, в том числе 153 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 480 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шалыгино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григорьевка, Веселянка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, всего сбросил пять управляемых авиабомб, и совершил 175 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Миколайполье, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах Шахово, Нового Шахово, Красного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 12 атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилук.
Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 178 610 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 240 человек.

Также украинские воины обезвредили боевую бронированную машину, 34 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, самолет, 424 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 94 единицы автомобильной и две единицы специальной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб
ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне