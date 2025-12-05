Что происходило на фронте за прошедшие сутки: Генштаб обновил карты боев

За прошедшие сутки, 4 декабря, на фронте зафиксировано 167 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес 61 авиационный удар, сбросил 173 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 6 664 обстрела, в том числе 153 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 480 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Шалыгино Сумской области; Терноватое, Гуляйполе, Староукраинка, Степногорск, Григорьевка, Веселянка Запорожской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес два авиационных удара, всего сбросил пять управляемых авиабомб, и совершил 175 обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Федоровки и Северска.

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Часов Яр.



На Константиновском направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Миколайполье, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора в районах Шахово, Нового Шахово, Красного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Дорожного, Шевченко, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного.



На Александровском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 12 атак россиян в районах Затишья, Гуляйполя и в сторону Прилук.



На Ореховском направлении враг совершил одну попытку прорвать оборону наших защитников в районе Приморского.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили вражескую атаку на позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.