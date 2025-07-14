Що відбувається з цінами на бензин в Україні і до чого тут санкції проти РФ

Тривале зростання цін на нафту, яке відбувається на тлі посилення санкцій проти Росії, призводить до подорожчання нафтопродуктів і створює передумови для збереження такої тенденції найближчим часом.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.
"Як бачимо, ціни на нафту продовжують зростати. Це посилює тиск на і на внутрішньому ринку. Це створює передумови для зростання цін, особливо в автозаправних мережах економ діапазону", - зазначив він.
При цьому Куюн наголосив, що різниця оптових і роздрібних цін на дизельне пальне в Україні залишається мінімальною понад рік. "Спред між оптовими і роздрібними цінами на дизпаливо перебуває на мінімальних значеннях із весни 2024 року", - сказав експерт.
За даними "А-95", у період з 11 по 14 липня середня ціна бензину А-92 зросла з 57,79 до 58,17 грн за літр. І зараз найдешевший літр бензину в Харківській (56,47 грн), Рівненській (57,50 грн) і Запорізькій областях (57,00 грн). Найдорожчий у Сумській і Полтавській області - 58,99 і 58,82 грн за літр.
Середня ціна бензину А-95 за цей період не змінилася і залишилася на рівні 59,01 грн за літр. Найвища ціна в Чернігівській області - 60,74 грн за літр, у Кіровоградській і Донецькій областях - 59,72 грн.
Дизельне пальне подорожчало з 55,82 грн до 55,89 грн за літр. Мінімальна ціна в Закарпатській області - 54,48 грн за літр.
Ціна нафти продовжує зростати на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливі санкції щодо Росії.
За інформацією Reuters, ціни на нафту зросли 14 липня і досягли найвищого рівня за три тижні, "оскільки інвестори очікують подальших санкцій США проти Росії, які можуть вплинути на світові поставки, в той час як зростання імпорту нафти Китаєм також справило ефект".
Ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок вранці зросли на 58 центів, або 0,8%, до 70,94 долара за барель, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate піднялися на 59 центів, або 0,9%, до 69,04 долара.
Як повідомляло РБК-Україна, ціни на бензин і дизель в Україні зросли на 6-7% у перші дні загострення конфлікту Ізраїлю та Ірану, яке почалося 13 червня.
Експерти назвали таке подорожчання безпідставним і спекулятивним.
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