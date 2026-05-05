Що відбувається з цінами на бензин, дизель та газ: ситуація на АЗС 5 травня

Українські мережі АЗС у вівторок оновили цінники. Порівняно з попередньою добою, вартість більшості видів пального залишилася незмінною, проте є точкове підвищення цін на преміальні марки бензину.
Про те, де сьогодні заправитися найвигідніше та як змінилися цінники на АЗС 5 травня, - у матеріалі РБК-Україна.
Огляд ринку пального станом на 5 травня показує майже абсолютну стабільність у більшості сегментів - ціни на стандартний бензин А-95, дизельне пальне та автомобільний газ не змінилися в жодній із моніторингових мереж.
Єдиний рух цін зафіксовано у преміумсегменті, а саме на високооктановий бензин марки "100". Дві великі мережі АЗС - OKKO та SOCAR - синхронно скоригували вартість даного преміального пального у бік збільшення. В обох випадках здорожчання склало рівно 1,00 грн за літр.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 5 травня (інфографіка РБК-Україна)
У результаті цього кроку вартість "сотого" бензину на OKKO наздогнала ціну аналогічного пального в мережі WOG, де тариф утримався на колишньому рівні.
Мережа SOCAR традиційно зберегла за собою найвищий цінник на цю марку пального серед усіх ритейлерів.
Тим часом державна "Укрнафта" повністю зберегла сітку тарифів, яка діяла у понеділок, 4 травня.
