Что происходит с ценами на бензин, дизель и газ: ситуация на АЗС 5 мая

Украинские сети АЗС во вторник обновили ценники. По сравнению с предыдущими сутками, стоимость большинства видов топлива осталась неизменной, однако есть точечное повышение цен на премиальные марки бензина.
Главное:
Обзор рынка топлива по состоянию на 5 мая показывает почти абсолютную стабильность в большинстве сегментов - цены на стандартный бензин А-95, дизельное топливо и автомобильный газ не изменились ни в одной из мониторинговых сетей.
Единственное движение цен зафиксировано в премиум-сегменте, а именно на высокооктановый бензин марки "100". Две крупные сети АЗС - OKKO и SOCAR - синхронно скорректировали стоимость данного премиального топлива в сторону увеличения. В обоих случаях подорожание составило ровно 1,00 грн за литр.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 5 мая (инфографика РБК-Украина)
В результате этого шага стоимость "сотого" бензина на OKKO догнала цену аналогичного топлива в сети WOG, где тариф удержался на прежнем уровне.
Сеть SOCAR традиционно сохранила за собой самый высокий ценник на эту марку топлива среди всех ритейлеров.
Тем временем государственная "Укрнафта" полностью сохранила сетку тарифов, которая действовала в понедельник, 4 мая.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"