Що відбувається з цінами на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 11 липня

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Ринок у режимі очікування: Станом на 11 липня ситуація на ринку пального в Україні залишається стабільною. Великі мережі АЗС, такі як OKKO, WOG та SOCAR, утримали цінники на рівні попередньої доби, не вносячи коректив у вартість бензину, дизеля чи автогазу.

Станом на 11 липня ситуація на ринку пального в Україні залишається стабільною. Великі мережі АЗС, такі як OKKO, WOG та SOCAR, утримали цінники на рівні попередньої доби, не вносячи коректив у вартість бензину, дизеля чи автогазу. Порівняння ринку: Попри загальну стабільність, цінова політика між різними операторами продовжує різнитися. Мережі преміум-сегмента пропонують ідентичні ціни на популярні види пального, тоді як мережа "Укрнафта" традиційно залишається бюджетною альтернативою для водіїв.

Попри загальну стабільність, цінова політика між різними операторами продовжує різнитися. Мережі преміум-сегмента пропонують ідентичні ціни на популярні види пального, тоді як мережа "Укрнафта" традиційно залишається бюджетною альтернативою для водіїв. Де найвигідніше заправитися: Найнижчі ціни сьогодні зафіксовано в мережі "Укрнафта". Зокрема, бензин А-95 тут коштує 73,90 грн/л, а автогаз - 38,40 грн/л. Це суттєво нижче за пропозиції інших великих мереж, де вартість аналогічних видів пального є вищою.

Актуальні ціни на АЗС 11 липня

Фото: ціни на АЗС 11 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 81,90 грн

Бензин 95 (Energy): 76,90 грн

Бензин А-95: 73,90 грн

Бензин А-92: 69,90 грн

ДП (Energy): 74,90 грн

ДП: 74,90 грн

Газ: 38,40 грн

Де заправляти авто вигідніше: порівняння цін

Якщо порівнювати вартість пального у наведених мережах, можна виділити кілька ключових моментів для оптимізації витрат:

Найнижчі ціни на бензин та дизель: Традиційно найнижчі ціни в огляді демонструє мережа "Укрнафта". Різниця у вартості літра пального тут може складати від 2 до 5 гривень порівняно з преміальними мережами, що є вагомим аргументом для водіїв, які шукають варіанти економії.

Преміальний сегмент (OKKO, WOG, SOCAR): Ціни в цих мережах на 11 липня є ідентичними для більшості видів пального. Вибір між ними частіше залежить від бонусних програм лояльності, якості додаткових сервісів на АЗС або зручності розташування заправки на вашому маршруті.

Автогаз: Вартість автогазу на всіх чотирьох АЗС є єдиною і становить 41,90 грн, окрім "Укрнафти", де ціна нижча - 38,40 грн. Для водіїв, що використовують газ, це робить "Укрнафту" найвигіднішим варіантом для заправки сьогодні.