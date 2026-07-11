Що відбувається з цінами на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 11 липня

Станом на 11 липня великі мережі автозаправних станцій України утримують стабільні ціни на пальне. Змін вартості бензину, дизеля та автогазу порівняно з попередньою добою не зафіксовано.
Скільки коштує заправити авто в мережах OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Фото: ціни на АЗС 11 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Якщо порівнювати вартість пального у наведених мережах, можна виділити кілька ключових моментів для оптимізації витрат:
Найнижчі ціни на бензин та дизель: Традиційно найнижчі ціни в огляді демонструє мережа "Укрнафта". Різниця у вартості літра пального тут може складати від 2 до 5 гривень порівняно з преміальними мережами, що є вагомим аргументом для водіїв, які шукають варіанти економії.
Преміальний сегмент (OKKO, WOG, SOCAR): Ціни в цих мережах на 11 липня є ідентичними для більшості видів пального. Вибір між ними частіше залежить від бонусних програм лояльності, якості додаткових сервісів на АЗС або зручності розташування заправки на вашому маршруті.
Автогаз: Вартість автогазу на всіх чотирьох АЗС є єдиною і становить 41,90 грн, окрім "Укрнафти", де ціна нижча - 38,40 грн. Для водіїв, що використовують газ, це робить "Укрнафту" найвигіднішим варіантом для заправки сьогодні.