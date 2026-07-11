Что происходит с ценами на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 11 июля

По состоянию на 11 июля, крупные сети автозаправочных станций Украины удерживают стабильные цены на топливо. Изменение стоимости бензина, дизеля и автогаза по сравнению с предыдущими сутками не зафиксировано.
Сколько стоит заправить авто в сетях OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Фото: цены на АЗС 11 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнефть"
Если сравнивать стоимость горючего в приведенных сетях, можно выделить несколько ключевых моментов для оптимизации затрат:
Самые низкие цены на бензин и дизель: Традиционно низкие цены в обзоре демонстрирует сеть "Укрнафта". Разница в стоимости литра горючего здесь может составлять от 2 до 5 гривен по сравнению с премиальными сетями, что является весомым аргументом для водителей, ищущих варианты экономии.
Премиальный сегмент (OKKO, WOG, SOCAR): Цены в этих сетях на 11 июля идентичны большинству видов горючего. Выбор между ними чаще зависит от бонусных программ лояльности, качества дополнительных сервисов на АЗС или удобства заправки на вашем маршруте.
Автогаз: Стоимость автогаза на всех четырех АЗС едина и составляет 41,90 грн, кроме "Укрнафты", где цена ниже - 38,40 грн. Для водителей, использующих газ, это делает "Укрнафту" наиболее выгодным вариантом для заправки сегодня.