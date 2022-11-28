ua ru
Пн, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что происходит на Кинбурнской косе: ответ Гуменюк

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 08:54
Что происходит на Кинбурнской косе: ответ Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк (facebook.com/natusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

На Кинбурнской косе в Николаевской области продолжаются боевые действия, ситуацию усложняют погодные условия.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова руководительницы пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Там происходит то же, что происходит по всей Украине - война. Там происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе и потому, что специфические и погодные условия (штормы, ветер), специфическое и само географическое расположение", - сказала она.

Кроме того, Гуменюк отметила, что о Кинбурнской косе говорят и в контексте "зернового коридора", ведь николаевские порты можно добавить к инициативе только после полного освобождения области.

"Все это - очень большой спектр факторов, которые нужно учитывать и дождаться официальной сводки Генерального штаба, только они могут известить о том, что действительно происходит, и когда действительно можно радоваться", - добавила она.

Напомним, аналитики ISW сообщали, что украинские военные могут закрепиться на Кинбурнской косе и продолжить контрнаступление в Херсонской области.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким отмечал, что ВСУ осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью освободить Николаевскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война России против Украины
NEWS
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
РФ готовится к новой атаке. Военные предупредили украинцев об угрозе
DAILY
Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Нужно быть готовым, что отключения электричества могут быть до весны