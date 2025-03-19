Что происходит в Курской области: карты боев на 19 марта

В Курской области идут активные боевые действия. Россия продолжает давление, зона, которую контролируют Силы обороны Украины, снова уменьшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Кроме того, противник нанес 27 авиационных ударов, применив при этом 33 КАБ, и совершил 209 обстрелов, три из которых - из реактивных систем залпового огня. Фото: карта боев по состоянию на утро 19 марта При этом сравнивая карту, которую опубликовал Генштаб ВСУ накануне, 18 марта, можно заметить, что зона, которую удерживают ВСУ, снова уменьшилась. Продвижение врага зафиксировано на нескольких участках фронта в Курской области. Фото: карта боев по состоянию на утро 18 марта По данным сервиса DeepState, площадь буферной зоны в Курской области по состоянию на 18 марта составляет 110 квадратных километров. Еще неделю назад, 11 марта, Силы обороны контролировали зону площадью 197 квадратных километров. скриншот deepstatemap.live

В новой сводке Генштаб показал карту боевых действий в Курской области. За прошедшие сутки российские войска совершили 21 атаку.

Бои в Курской области

Силы обороны Украины начали Курскую операцию 6 августа. Украинским воинам удалось взять под контроль более сотни населенных пунктов в приграничных районах РФ и создать там буферную зону.

Как сообщало украинское командование, это было превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление России на севере Украины.

В марте ситуация в Курской области осложнилась, россияне заявляли о якобы окружении украинских войск. Это опроверг Генштаб ВСУ, президент Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров.

На фоне этого Зеленский сообщал, что Россия накапливает войска у восточной границы Украины, что свидетельствует о подготовке удара по Сумской области.

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