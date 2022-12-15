Що відбувається в Білорусі та навіщо Росія перекинула туди літаки: пояснення Генштабу

Російські військові продовжують прибувати в Білорусь

"На території білорусі з середини жовтня триває нарощення російської військової присутності. В рамках розгортання регіонального угруповування проходить підготовку та бойове злагодження російські підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу", - розповів Громов.

За його словами, до проведення зазначених заходів в якості "інструкторів" також залучаються військовослужбовці ЗС Білорусі.

"Таким чином кремль використовує офіцерський склад та полігонну інфраструктуру Білорусі для відновлення боєздатності існуючих, а також підготовки новостворених підрозділів ЗС РФ", - пояснює Громов.

Водночас, як розповів Громов військові РФ, зокрема мобілізовані, "висловлюють занепокоєння", що останнім часом офіцери перестали доводити до особового складу будь-яку інформацію щодо термінів їхнього навчання та перебування в білорусі, а також їх подальших дій.

Перекидання зброї та техніки в РБ

"Продовжується переміщення на територію Білорусі озброєння і військової техніки для комплектування підрозділів російських окупантів. Так, минулого тижня на полігони "Обуз-Лісновський" та "Лосвідо" переміщено по одному батальйонному комплекту танків", - каже Громов.

Навіщо Росія доправила літаки в Білорусь?

При цьому, він звернув увагу, що на цьому тижні противник перекину на аеродром "Мачулищі" 3 літаки МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинжал", а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У.

"Це свідчить про нарощування можливостей агресора наносити авіаційні удари по території України. Хочу наголосити, що на даний час на території Білорусі відсутні необхідні компоненти повітряного угруповування, яке може забезпечити діяльність та авіаційну підтримку військ в ході проведення противником наступальної операції", - акцентував Громов.

Він пояснив свої слова прикладом, як в лютому поточного року, до початку агресії РФ, на території Білорусі було розгорнуто авіаційне угруповування ЗС РФ у складі одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У, 32 штурмовиків, 15 винищувачів та 77 вертольотів.

Про загрозу наступу на північ

"З урахуванням інших наявних даних можна зазначити, що на даний час ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території Білорусі залишається низькою. Водночас, прикордонний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах гомельської області, що межує з Київською та Чернігівською областями", - підсумував Громов.

Нагадаємо, сьогодні британська розвідка повідомила, що навіть об'єднані білоруські та російські підрозділи навряд чи здатні повторити наступ на північ України, який стався в лютому.

Додамо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що вважають малоймовірним можливе вторгнення армії РБ в Україну.