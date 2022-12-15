Что происходит в Беларуси и зачем Россия перебросила туда самолеты: объяснение Генштаба

Российские военные продолжают прибывать в Беларусь

"На территории Беларуси с середины октября продолжается наращивание российского военного присутствия. В рамках развертывания региональной группировки проходит подготовку и боевое согласование российские подразделения 2-й мотострелковой дивизии первой танковой армии западного военного округа", - рассказал Громов.

По его словам, к проведению указанных мер в качестве "инструкторов" также привлекаются военнослужащие ВС Беларуси.

"Таким образом кремль использует офицерский состав и полигонную инфраструктуру Беларуси для восстановления боеспособности существующих, а также подготовки вновь созданных подразделений ВС РФ ", - объясняет Громов.

В то же время, как рассказал Громов военные РФ, в частности мобилизованные, "выражают беспокойство", что в последнее время офицеры перестали доводить в личный состав любую информацию о сроках их обучения и пребывания в Беларуси, а также их дальнейших действиях.

Переброска оружия и техники в РБ

"Продолжается перемещение на территорию Беларуси вооружения и военной техники для комплектования подразделений российских оккупантов. Так, на прошлой неделе на полигоны "Обуз-Лесновский" и "Лосвидо" перемещены по одному батальонному комплекту танков", - говорит Громов.

Зачем Россия доставила самолеты в Беларусь?

При этом он обратил внимание, что на этой неделе противник перебросит на аэродром "Мачулищи" 3 самолета МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

"Это свидетельствует о наращивании возможностей агрессора наносить авиационные удары по территории Украины. Хочу отметить, что в настоящее время на территории Беларуси отсутствуют необходимые компоненты воздушной группировки, которая может обеспечить деятельность и авиационную поддержку войск в ходе проведения противником наступательной операции", - подчеркнул Громов.

Он объяснил свои слова примером, как в феврале текущего года, до начала агрессии РФ, на территории Беларуси была развернута авиационная группировка ВС РФ в составе одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, 32 штурмовиков, 15 истребителей и 77 вертолетов.

Об угрозе наступления на север

"С учетом других имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Беларуси остается низкой. В то же время, пограничный комитет Беларуси до 1 марта 2023 года продлил ограничения на въезд и пребывание граждан в пограничной полосе в районах Гомельской области, граничащей с Киевской и Черниговской областями", - подытожил Громов.

Напомним, сегодня британская разведка сообщила, что даже объединенные белорусские и российские подразделения вряд ли способны повторить наступление на север Украины, которое произошло в феврале.

Добавим, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что считают маловероятным возможное вторжение армии РБ в Украину.