Що вдягнути на побачення або вечірку: поради від Андре Тана на літо

Шовкова сукня кольору мокко - для романтичних і затишних вечорів

Ніжна, плавна, лаконічна - така сукня створена для побачень. Її хочеться носити не тільки тому, що вона в тренді, а й заради відчуття жіночності, м'якості, впевненості.

Вона ідеально підійде для вечора з подругами в барі або просто прогулянки, коли хочеться трохи "свята" без особливого приводу.

Андре Тан розповів про модні речі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Грайлива сукня з каскадною спідницею - для подій з настроєм

Якщо ви шукаєте щось більш драматичне і помітне, зверніть увагу на чорно-білу сукню з об'ємним верхом і каскадною спідницею. Вона сповнена настрою, флірту і театральності.

А доповнити образ можна колготками з сердечками, великими бантами чи сережками - саме те, що потрібно для театральної прем'єри, модного показу чи вечірки з дрес-кодом.

Андре Тан дав поради щодо стилю (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Білий костюм з топом-жилеткою - для тих, хто любить мінімалізм

Цей образ - про лаконічність, чисті лінії та небанальну архітектуру крою. Білий костюм має інтелігентний, стриманий, але водночас винятковий вигляд. Він ідеально підійде для денного івенту, виставки сучасного мистецтва чи стильного бранчу.

Андре Тан дав поради (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Смарагдова сукня з кейпом - для тих, хто прагне виділятися

Яскрава і з ноткою драми - ця сукня створена для вечірки або романтичної вечері під зірками. У поєднанні зі сріблястими підборами, невеликою сумкою та прикрасами вона має вишуканий та незабутній вигляд.

Яку сукню обрати (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинсовий total look - сучасна класика зі сміливим характером

Корсетний топ і спідниця міді з деніму - це ідеальний образ для street style подій, літніх фестивалів або прогулянки вечірнім містом.

Стилістика 90-х тут поєднується з трендовими силуетами, а образ можна легко адаптувати під настрій - достатньо додати масивні сережки або яскраве взуття.

Джинсовий total look (фото: instagram.com/andre_tan_official)