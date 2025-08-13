Що вдягнути на побачення або вечірку: поради від Андре Тана на літо

Український дизайнер Андре Тан розповів про стильні рішення для тих, хто хоче мати ефектний і доречний вигляд під час вечірніх літніх виходів. В образах поєднуються комфорт, актуальні тренди та нотки елегантності - кожна знайде щось для себе.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram стиліста.
Ніжна, плавна, лаконічна - така сукня створена для побачень. Її хочеться носити не тільки тому, що вона в тренді, а й заради відчуття жіночності, м'якості, впевненості.
Вона ідеально підійде для вечора з подругами в барі або просто прогулянки, коли хочеться трохи "свята" без особливого приводу.
Якщо ви шукаєте щось більш драматичне і помітне, зверніть увагу на чорно-білу сукню з об'ємним верхом і каскадною спідницею. Вона сповнена настрою, флірту і театральності.
А доповнити образ можна колготками з сердечками, великими бантами чи сережками - саме те, що потрібно для театральної прем'єри, модного показу чи вечірки з дрес-кодом.
Цей образ - про лаконічність, чисті лінії та небанальну архітектуру крою. Білий костюм має інтелігентний, стриманий, але водночас винятковий вигляд. Він ідеально підійде для денного івенту, виставки сучасного мистецтва чи стильного бранчу.
Яскрава і з ноткою драми - ця сукня створена для вечірки або романтичної вечері під зірками. У поєднанні зі сріблястими підборами, невеликою сумкою та прикрасами вона має вишуканий та незабутній вигляд.
Корсетний топ і спідниця міді з деніму - це ідеальний образ для street style подій, літніх фестивалів або прогулянки вечірнім містом.
Стилістика 90-х тут поєднується з трендовими силуетами, а образ можна легко адаптувати під настрій - достатньо додати масивні сережки або яскраве взуття.
