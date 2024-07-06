На що варто звернути увагу, купуючи яйця: у Держпродспоживслужбі дали важливі рекомендації

Недотримання елементарних правил при виборі та зберіганні яєць може мати негативні наслідки. Для того, щоб їх уникнути потрібно дотримуватись декількох простих правил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
"Вкотре нагадуємо, що купувати харчові продукти варто тільки в офіційних місцях торгівлі - на агропродовольчих ринках або в торговельних закладах", йдеться в повідомленні.
Зокрема, Держпродспоживслужба звертає увагу споживачів та суб’єктів господарювання, що правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами визначено, що до продажу не допускаються такі харчові яйця:
Також, як зазначають у відомстві, варто звернути увагу на наявність штампа категорії на самому яйці (якщо купуєте яйця поштучно - ред.) та на обов’язкову інформацію про харчовий продукт на упаковці (для фасованих яєць - ред.) відповідно Вимог до курячих яєць.
У Держпродспоживслужбі окремо зауважують, що яйця курячі харчові зберігають окремо від пахучих і відкритих (не захищених обгорткою, упаковкою, герметичною розфасовкою) товарів, які легко передають запахи та можуть забруднюватись патогенними мікроорганізмами.
"Будьте свідомими при виборі харчових продуктів, адже запобігти неприємностям значно простіше і дешевше, ніж потім долати їх наслідки", - закликали у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, як правильно обрати органічну продукцію.
Також ми розповідали, в яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів.
Крім того, "Держпродспоживслужба" давала рекомендації про те, що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу.
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