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На що варто звернути увагу, купуючи яйця: у Держпродспоживслужбі дали важливі рекомендації

Фото: як правильно покупцеві обрати яйця (pixabay.com)
Автор: Ярослава Борзова

Недотримання елементарних правил при виборі та зберіганні яєць може мати негативні наслідки. Для того, щоб їх уникнути потрібно дотримуватись декількох простих правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.

"Вкотре нагадуємо, що купувати харчові продукти варто тільки в офіційних місцях торгівлі - на агропродовольчих ринках або в торговельних закладах", йдеться в повідомленні.

Зокрема, Держпродспоживслужба звертає увагу споживачів та суб’єктів господарювання, що правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами визначено, що до продажу не допускаються такі харчові яйця:

  • якщо їх поверхня (шкарлупа) забруднена;
  • з дефектами бою (порушена цілісність шкарлупи);
  • харчові неповноцінні та технічні яйця (з непрозорим на просвіт умістом, з пліснявими плямами під шкарлупою, з присохлим жовтком, із змішаними білком і жовтком, з кровоносними судинами у вигляді кільця на поверхні жовтка, міражні);
  • з різким запахом сірководню.

Також, як зазначають у відомстві, варто звернути увагу на наявність штампа категорії на самому яйці (якщо купуєте яйця поштучно - ред.) та на обов’язкову інформацію про харчовий продукт на упаковці (для фасованих яєць - ред.) відповідно Вимог до курячих яєць.

У Держпродспоживслужбі окремо зауважують, що яйця курячі харчові зберігають окремо від пахучих і відкритих (не захищених обгорткою, упаковкою, герметичною розфасовкою) товарів, які легко передають запахи та можуть забруднюватись патогенними мікроорганізмами.

"Будьте свідомими при виборі харчових продуктів, адже запобігти неприємностям значно простіше і дешевше, ніж потім долати їх наслідки", - закликали у відомстві.

Права споживача в Україні

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, як правильно обрати органічну продукцію.

Також ми розповідали, в яких випадках не можна захистити свої права при покупці продуктів.

Крім того, "Держпродспоживслужба" давала рекомендації про те, що варто знати споживачам при покупці продуктів на вагу.

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