На що українці витрачають найбільше перед Новим роком: статистика за три роки

У monobank дослідили динаміку витрат клієнтів за низкою ключових категорій і розповіли, на що українці витрачають найбільше грошей за 10 днів до Нового року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.
Гороховський розповів, що, виходячи із динаміки витрат клієнтів у ключових категоріях, лише за 10 днів до Нового року клієнти витрачають майже 5% річного обсягу в категорії "Продукти", тоді як решта 95% - розподіляється на інші 355 днів.
"Це означає, що на новорічні свята ми їмо удвічі більше, ніж зазвичай", - зауважив підприємець.
Допис Олега Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)
Згідно з публічним дашбордом від monobank, у цілому кількість покупок у різних категоріях є такою:
Кількість покупок за різними категоріями (інфографіка: monobank.ua)
Крім того, Гороховський опублікував інфографіку, в якій наведена динаміка витрат українців (клієнтів monobank) за різними категоріями за 10 днів до нового року у 2022, 2023 та 2024 роках.
Згідно з нею, перед Новим роком українці витрачають найбільше грошей на продукти та у супермаркетах.
Динаміка витрат українців за 10 днів до Нового року в різні роки (інфографіка: t.me/OGoMono)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують продукти на новорічний стіл в Україні.
Читайте також, як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.