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На що українці витрачають найбільше перед Новим роком: статистика за три роки

Підготовка до новорічних свят може бути недешевою (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У monobank дослідили динаміку витрат клієнтів за низкою ключових категорій і розповіли, на що українці витрачають найбільше грошей за 10 днів до Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

На що клієнти monobank витрачають перед Новим роком найбільше

Гороховський розповів, що, виходячи із динаміки витрат клієнтів у ключових категоріях, лише за 10 днів до Нового року клієнти витрачають майже 5% річного обсягу в категорії "Продукти", тоді як решта 95% - розподіляється на інші 355 днів.

"Це означає, що на новорічні свята ми їмо удвічі більше, ніж зазвичай", - зауважив підприємець.

Допис Олега Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)

Згідно з публічним дашбордом від monobank, у цілому кількість покупок у різних категоріях є такою:

  • продукти та супермаркети - 42.40%
  • кафе та ресторани - 12.26%
  • інше - 9.70%
  • подорожі - 5.47%
  • таксі - 5.04%
  • краса та здоров'я - 4.98%
  • розваги та спорт - 4.58%
  • комуналка та інтернет - 3.51%
  • авто - 3.39%
  • поповнення мобільного - 3.29%
  • одяг та взуття - 1.78%
  • ремонт - 1.30%
  • тварини - 0.56%
  • побутова техніка - 0.53%
  • кіно - 0.49%
  • бюджет та податки - 0.42%
  • книги - 0.26%
  • Duty Free - 0.03%

Кількість покупок за різними категоріями (інфографіка: monobank.ua)

Крім того, Гороховський опублікував інфографіку, в якій наведена динаміка витрат українців (клієнтів monobank) за різними категоріями за 10 днів до нового року у 2022, 2023 та 2024 роках.

Згідно з нею, перед Новим роком українці витрачають найбільше грошей на продукти та у супермаркетах.

Динаміка витрат українців за 10 днів до Нового року в різні роки (інфографіка: t.me/OGoMono)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштують продукти на новорічний стіл в Україні.

Читайте також, як обирати й зберігати продукти, щоб не нашкодити здоров'ю.

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