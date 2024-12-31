На что украинцы тратят больше всего перед Новым годом: статистика за три года

На что клиенты monobank тратят перед Новым годом больше всего

Гороховский рассказал, что, исходя из динамики расходов клиентов в ключевых категориях, только за 10 дней до Нового года клиенты тратят почти 5% годового объема в категории "Продукты", тогда как остальные 95% - распределяются на остальные 355 дней.

"Это означает, что на новогодние праздники мы едим вдвое больше, чем обычно", - отметил предприниматель.

Публикация Олега Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)

Согласно публичному дашборду от monobank, в целом количество покупок в различных категориях таково:

продукты и супермаркеты - 42.40%

кафе и рестораны - 12.26%

другое - 9.70%

путешествия - 5.47%

такси - 5.04%

красота и здоровье - 4.98%

развлечения и спорт - 4.58%

коммуналка и интернет - 3.51%

авто - 3.39%

пополнение мобильного - 3.29%

одежда и обувь - 1.78%

ремонт - 1.30%

животные - 0.56%

бытовая техника - 0.53%

кино - 0.49%

бюджет и налоги - 0.42%

книги - 0.26%

Duty Free - 0.03%

Количество покупок по разным категориям (инфографика: monobank.ua)

Кроме того, Гороховский опубликовал инфографику, в которой приведена динамика расходов украинцев (клиентов monobank) по разным категориям за 10 дней до нового года в 2022, 2023 и 2024 годах.

Согласно ей, перед Новым годом украинцы тратят больше всего денег на продукты и в супермаркетах.

Динамика расходов украинцев за 10 дней до Нового года в разные годы (инфографика: t.me/OGoMono)