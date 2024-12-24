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Від "Олів'є" до делікатесів. Скільки коштують продукти на новорічний стіл 2025

Вівторок 24 грудня 2024 17:51
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Від "Олів'є" до делікатесів. Скільки коштують продукти на новорічний стіл 2025 Скільки коштує новорічний стіл 2025 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні сім'я з чотирьох осіб в середньому витратить 3 594 гривень на новорічний стіл із базових страв та 4 333,05 гривні, якщо він міститиме делікатеси. Це на 25% дорожче ніж було торік. Такі підрахунки зробив Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

РБК-Україна розповідає, які ціни на продукти до новорічного столу 2025.

У скільки цьогоріч обійдеться "Олів'є"

Цьогоріч "індекс "Олів'є" підскочив на 20-25%, оскільки подорожчали складники салату - картопля майже удвічі, яйця на чверть, морква - у 2,5 раза. Ці продукти зросли у ціні, оскільки збільшились виробничі витрати й був нижчий врожай через посуху.

За підрахунками Мінфіну, цьогоріч "Олів'є" на 5-6 осіб коштуватиме в середньому 405,90 гривні. Найдешевше продуктовий набір до цього салату обійдеться при покупці в Auchan - 386,29 гривні.

Від &quot;Олів'є&quot; до делікатесів. Скільки коштують продукти на новорічний стіл 2025

Розрахунок Мінфіну щодо вартості "Олів'є" (скриншот)

Салат "Олів'є" можна купити вже готовий у супермаркетах:

  • Сільпо - 244 гривні за 1 кг
  • Новус - 269 гривень за 1 кг
  • Екомаркет - 269 гривень за 1 кг
  • Ашан - 279 гривень за 1 кг

Які ціни на базові продукти до святкового столу

Вартість продуктів у мережах супермаркетів різниться, чимало магазинів до свят надають акції на гуртові покупки або певні товари. Перевірити, чи є вигідні пропозиції у вашому місті можна за посиланням.

Нижче наводимо середні ціни на продукти, за даними Мінфіну, а також різних мереж супермаркетів.

Скільки коштують продукти на святковий стіл:

  • ковбаса салямі варено-копчена (Глобіно) - 282 гривні за 1 кг
  • лікарська ковбаса - 317 гривень за 1 кг
  • куряча тушка - 85 гривень за 1 кг, стегно - 114 гривень, гомілка - 67 гривень, філе - 174 гривні за 1 кг
  • оселедець - 171 гривня за 1 кг
  • шпроти - 69 гривень (160 г)
  • яйця - 77, 90 за десяток
  • картопля - 34,7 гривні за 1 кг
  • зелений горошок - 40 гривень (410 г)
  • маслини і оливки (без кісточок) - 98 та 108 гривень (300 г)
  • огірки - 109 гривні за 1 кг
  • помідори - 144 гривні за 1 кг
  • болгарський перець - 201 гривня за 1 кг
  • мандарини - 76, 27 гривні за 1 кг
  • банани - 62 гривні за 1 кг
  • виноград - 215 гривень за 1 кг
  • ананас - від 69 гривень за штуку
  • шампанське - від 89,90 гривень
  • вино - від 98 гривень

Від &quot;Олів'є&quot; до делікатесів. Скільки коштують продукти на новорічний стіл 2025Супермаркети до свят влаштовують акції на базові продукти (скриншот)

Скільки коштують делікатеси

Новорічний стіл із базових страв можна доповнити делікатесами на власний смак, починаючи від традиційної ікри й аж до екзотичного фрукта пітахаї тощо.

Які ціни на делікатеси:

  • червона ікра - від 249 гривень за 80 г
  • червона риба (сьомга) - 134 гривень за 100 г
  • креветки звичайні - від 100 гривень за 100 г, тигрові - 139 гривень за 100 г
  • асорті морепродуктів - 239 гривень за 400 г
  • фуа-гра - від 669 гривень за 90 г
  • прошуто - 219 гривень за 100 г
  • пітахая - від 219 гривень за штуку

Від &quot;Олів'є&quot; до делікатесів. Скільки коштують продукти на новорічний стіл 2025Новорічний стіл з делікатесами на 4 особи коштуватиме в середньому 4 333,05 гривні (фото: Freepik)

Раніше ми розповідали про те, скільки коштує скупитись на свята в Україні, Польщі та Німеччині.

Читайте також про те, у скільки обійдеться святкування Нового року у Львові.

Під час підготовки матеріалу використали: дані Мінфіну, підрахунки Національного наукового центру "Інституту аграрної економіки", дані із сайтів супермаркетів.

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