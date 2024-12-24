Від "Олів'є" до делікатесів. Скільки коштують продукти на новорічний стіл 2025

В Україні сім'я з чотирьох осіб в середньому витратить 3 594 гривень на новорічний стіл із базових страв та 4 333,05 гривні, якщо він міститиме делікатеси. Це на 25% дорожче ніж було торік. Такі підрахунки зробив Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

РБК-Україна розповідає, які ціни на продукти до новорічного столу 2025.

У скільки цьогоріч обійдеться "Олів'є"

Цьогоріч "індекс "Олів'є" підскочив на 20-25%, оскільки подорожчали складники салату - картопля майже удвічі, яйця на чверть, морква - у 2,5 раза. Ці продукти зросли у ціні, оскільки збільшились виробничі витрати й був нижчий врожай через посуху.

За підрахунками Мінфіну, цьогоріч "Олів'є" на 5-6 осіб коштуватиме в середньому 405,90 гривні. Найдешевше продуктовий набір до цього салату обійдеться при покупці в Auchan - 386,29 гривні.

Розрахунок Мінфіну щодо вартості "Олів'є" (скриншот)

Салат "Олів'є" можна купити вже готовий у супермаркетах:

Сільпо - 244 гривні за 1 кг

Новус - 269 гривень за 1 кг

Екомаркет - 269 гривень за 1 кг

Ашан - 279 гривень за 1 кг

Які ціни на базові продукти до святкового столу

Вартість продуктів у мережах супермаркетів різниться, чимало магазинів до свят надають акції на гуртові покупки або певні товари. Перевірити, чи є вигідні пропозиції у вашому місті можна за посиланням.

Нижче наводимо середні ціни на продукти, за даними Мінфіну, а також різних мереж супермаркетів.

Скільки коштують продукти на святковий стіл:

ковбаса салямі варено-копчена (Глобіно) - 282 гривні за 1 кг

лікарська ковбаса - 317 гривень за 1 кг

куряча тушка - 85 гривень за 1 кг, стегно - 114 гривень, гомілка - 67 гривень, філе - 174 гривні за 1 кг

оселедець - 171 гривня за 1 кг

шпроти - 69 гривень (160 г)

яйця - 77, 90 за десяток

картопля - 34,7 гривні за 1 кг

зелений горошок - 40 гривень (410 г)

маслини і оливки (без кісточок) - 98 та 108 гривень (300 г)

огірки - 109 гривні за 1 кг

помідори - 144 гривні за 1 кг

болгарський перець - 201 гривня за 1 кг

мандарини - 76, 27 гривні за 1 кг

банани - 62 гривні за 1 кг

виноград - 215 гривень за 1 кг

ананас - від 69 гривень за штуку

шампанське - від 89,90 гривень

вино - від 98 гривень

Супермаркети до свят влаштовують акції на базові продукти (скриншот)

Скільки коштують делікатеси

Новорічний стіл із базових страв можна доповнити делікатесами на власний смак, починаючи від традиційної ікри й аж до екзотичного фрукта пітахаї тощо.

Які ціни на делікатеси:

червона ікра - від 249 гривень за 80 г

червона риба (сьомга) - 134 гривень за 100 г

креветки звичайні - від 100 гривень за 100 г, тигрові - 139 гривень за 100 г

асорті морепродуктів - 239 гривень за 400 г

фуа-гра - від 669 гривень за 90 г

прошуто - 219 гривень за 100 г

пітахая - від 219 гривень за штуку

Новорічний стіл з делікатесами на 4 особи коштуватиме в середньому 4 333,05 гривні (фото: Freepik)