Що Україні відомо про "мирний план" Трампа і чи покажуть його у Мюнхені: відповідь МЗС
Так званого "мирного плану" президента США Дональда Трампа щодо України ще немає, триває його розробка. На Мюнхенській конференції з безпеки обговорять параметри миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.
Речник спростував заяви ЗМІ про нібито готовий "мирний план" Трампа і те, що спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог представить його на конференції у Мюнхені.
"Якщо довелося генералу Келлогу самому спростовувати власне те, що він буде "презентувати план" на Мюнхенській конференції, він спростував це вчора, і я думаю що це показник, що це трошки вже не проблема, може, медіа, а це проблема джерел, які це повідомляють", - сказав Тихий.
За його словами, велика частина повідомлень про нібито "мирний план" йде зовсім не від США, України чи Європи, а від росіян. Він закликав ставитися до подібної інформації спокійніше.
"Будуть контакти з Кітом Келлогом, з Волцом, з іншими представниками на різних рівнях адміністрації США, протягом яких ті речі, про які ви питаєте, будуть визначатися. Чи є станом на зараз якийсь завершений план? Немає, з нашого розуміння, такого плану. Є певні параметри, є роботи, є розробка", - заявив речник МЗС.
Тихий додав, що поки все це перебуває в роботі, зарано повідомляти про результати. За його словами, частина цих параметрів буде узгоджуватися під час зустрічей з представника США.
"Ми не очікуємо, що там (на Мюнхенській конференції з безпеки, - ред.) буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення справедливого миру. Україна представлятиме свою позицію. Мабуть, цим Мюнхен настільки важливий - це можливість якби донести на найвищому рівні позицію України з цього питання. Вона буде донесена", - додав він.
Візит Келлога до України
В Україні очікували візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога ще до інавгурації Дональда Трампа. Проте поїздку відклали через юридичні формальності.
Келлог відвідає Мюнхенську конференцію з безпеки, які відбудеться 14-16 лютого. Після цього Келлога очікують в Україні. За даними джерел РБК-Україна, візит спецпредставника США запланований на 20 лютого.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський теж буде присутній на Мюнхенській конференції з безпеки. В МЗС зазначили, що наступного тижня очікується продовження контактів між Україною та США.
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